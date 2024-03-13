2024长三角场景高定生活美学发展论坛举行

3月11日，由东阳市红木家具行业协会、东遇家居共同主办的2024长三角场景高定生活美学发展论坛在东阳圆满举行，国家级非遗苏作技艺传承人许建平成为东遇家居文化代言人。

众多行业翘楚、文化名人齐聚一堂，共同探讨红木家具的发展方向和纯木美学场景高定的未来趋势。东遇家居常务副总于立胜从市场和客户角度分析了纯木美学与场景高定的市场需求，他认为，3至5年的纯木高定市场以生活场景为基点，会激发更大的市场需求空间。江南生活美学IP与产业研究中心创始人、中国书房创始人、书法家、策展人丁大军从江南文化的生活美学方式谈起，从寻找美、发现美、重塑美三个维度去理解当代红木高定的生活场景。中央美院教授、生活美学大师董健带来《察言观色》主题分享，他从消费者的角度出发，深入剖析了现代人对家居环境的期望与需求，为场景高定提供了有力的市场支撑。全联艺术红木家具专业委员会专家顾问、故宫博物院研究员周京南从文人书房的视角，揭露出场景生活中的美妙。中国古建文化遗产研究委员会常委、中国古建筑营造大师陈天趣从场景生活阐释以道载物的生活素养。五位大咖从不同角度，让我们看到了生活的美，看到了未来纯木高定的市场需求。

随着许建平在东遇家居文化代言人落下墨宝那一刻，全场掌声雷鸣；东遇家居总经理吴春飞表示，东遇经过这么多年的发展，已经获得了一定的市场影响力，此次许建平老师牵手东遇家居，为东遇家居未来发展注入了文化血脉，东遇家居会从研发和品质提升一个新台阶，东遇人甚至这份沉甸甸的责任，将用脚踏实地的精神鼓足干劲，将这份责任和担当赓续下去。

最后，许建平作主题分享，从一个人修复了一座皇宫到遍布江南园林的家具场景研究，一个个震惊的案例，一个个背后故事的辛劳，让与会嘉宾收益良多。