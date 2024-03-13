专家：提高HPV疫苗接种认知，共筑宫颈癌防治新生态

随着健康中国战略的深入实施，宫颈癌防治工作日益受到社会各界的关注。作为常见的妇科恶性肿瘤之一，宫颈癌与HPV（人乳头瘤病毒）感染有着密不可分的关系。据介绍，目前我国适龄女性的HPV疫苗接种率和子宫颈癌筛查率相对较低。

通过注射HPV疫苗、定期筛查可以发现早期病变和癌前病变，宫颈癌有可能成为第一个被消除的癌症。北京大学妇产科学系名誉主任、北京大学人民医院教授魏丽惠介绍说：“在所有肿瘤中，宫颈癌的三级预防策略是最成熟的：一级预防是指健康教育和接种HPV疫苗；二级预防指子宫颈癌筛查和对筛查发现的癌前病变给予治疗；三级预防指通过对宫颈癌早期诊断和早期治疗预防疾病的进一步发展。国际经验证明HPV疫苗接种和子宫颈癌筛查能显著降低宫颈癌发病率，甚至‘消除宫颈癌’。”因此，将防治关口前移，推动HPV疫苗接种工作至关重要。

北京协和医学院群医学及公共卫生学院特聘教授乔友林表示，世界卫生组织要求2030年以前90%的女孩在15岁前完成HPV疫苗接种。中国科学院院士高福为此也同时呼吁，应进一步提升HPV疫苗接种覆盖率，提高公众对疫苗接种的认识。

中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心流行病学研究室主任赵方辉指出，中国女性约98%的宫颈癌由高危型HPV导致，中国女性高危型HPV感染率占比与全球不同，除了HPV16，18以外，HPV52/58的比例要高于全球水平。中国医学科学院 北京协和医院妇产科主任医师陈飞表示，HPV感染在女性中呈现出“双峰”特点，第一个感染高峰出现在17-24岁，第二个高峰则在40-44岁。

2023年，为加快推进我国宫颈癌消除进程，积极履行国际承诺，国家卫生健康委员会等十部门联合印发了《加速消除宫颈癌行动计划(2023-2030年)》，强调坚持预防为主、防治结合，促进宫颈癌早筛早诊早治。《子宫颈癌综合防控指南》表示，在未发生性行为的女性中接种HPV疫苗将获得最佳预防效果。世界卫生组织建议，9-14岁未发生性行为的女孩应该作为首要接种对象。

随着九价HPV疫苗的9-14岁女性二剂次接种程序（0，6-12月）在我国获批，乔友林表示，这部分人群接种HPV疫苗容易激发更好的免疫反应，未发生性行为的女性接种HPV疫苗将获得最佳预防效果。“0，6-12月”的二剂次接种程序不仅降低了免疫接种成本，还简化了接种流程，释放了更多的疫苗资源，将进一步推动国内小年龄段女性接种率提高，助力中国加速消除宫颈癌。

“青春期女孩就将迎来人生中的首个HPV感染高峰，所以她们接种HPV疫苗是有必要的。”中国医学科学院 北京协和医院妇产科主任医师陈飞补充道，HPV 疫苗并不是只对从未感染过HPV的女性有效，因为疫苗是多价的，即使感染了一个HPV型别，疫苗还可以预防该疫苗覆盖的其他 HPV 型别感染导致的病变。

专家表示，部分公众对于HPV疫苗接种的疑虑主要来自于对疫苗安全性、有效性的担忧，以及对HPV感染和宫颈癌认识的不足。通过加强科普宣传，提高公众的健康素养，让他们了解HPV感染与宫颈癌的关系，以及HPV疫苗在预防宫颈癌中的重要作用。同时，呼吁政府、医疗机构和社会各界共同努力，为公众提供安全、有效的疫苗接种服务，进一步消除公众疑虑，提高接种意愿，共同推动宫颈癌防治新生态建设，加快消除宫颈癌步伐。