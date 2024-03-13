阳光保险启动“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动

阳光保险始终坚持国家“以人民为中心”的发展思想，践行金融工作的政治性、人民性，坚决维护消费者合法权益。2024年“3·15”期间，阳光保险积极贯彻落实国家金融监督管理总局关于开展2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动的部署安排，围绕“金融消保在身边，保障权益防风险”主题，精心策划了一系列教育宣传活动，助力提升消费者金融素养及风险防范意识，营造和谐健康金融环境。

从消费者需要的金融知识入手，传播金融正能量。阳光保险将围绕金融消费者八项权利、金融纠纷多元化解机制、“三适当”原则、诚信理念等方面，通过线上、线下多元化传播载体，全力营造“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动氛围，引导消费者正确认识金融产品和服务，提高识别和防范金融风险的能力，以喜闻乐见的形式，让金融知识走进千家万户，传播金融正能量。

走进重点区域，关注特殊群体，提升金融知识辐射面。阳光保险将走进农村地区、边远地区、少数民族地区等区域，面向老年人、青少年、新市民等群体，广泛开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈宣传活动，提升金融知识辐射面。同时推出金融知识盲文手册、“手语服务”等关爱活动，提升残障人士金融服务体验。

深化“枫桥经验”进阳光，贴民心解疑难，为民办实事。阳光保险组织开展“枫桥经验”实践学习活动，活学活用“枫桥经验”各项工作方法，加强基层纠纷多元化解能力。开展总经理接待日、总经理服务日等系列活动，倾听消费者声音，了解消费者诉求，妥善解决消费者问题，让群众“事心双解”，做到“让消费者满意”，增强消费者对金融行业的信任感和满意度。

强化诚信经营及诚信消费理念，推动社会诚信文化建设。阳光保险始终坚守诚信经营底线，通过“消保大讲堂”“消保进晨会”等方式，高管带头讲消保，组织客户触点人员签署服务承诺书，促进消费者权益保护意识和诚实守信理念的深化与落实。同时，通过消费者教育宣传活动引导消费者增强诚信理念、规则意识和契约精神，合力推动社会诚信文化建设。

阳光保险将一如既往地以“爱与责任”传递阳光温暖，为消费者办惠民、利民、便民的实事，提升消费者金融服务获得感、幸福感、安全感，共同营造和谐健康的金融消费环境，以阳光力量推动金融业高质量健康发展。