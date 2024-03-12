邢念增代表：医药、药械“走出去”正处于难得机遇窗口期

全国人大代表、中国医学科学院肿瘤医院副院长邢念增。受访者供图

“目前，我国医药、药械产业快速发展、全球竞争力跃升，医药、药械‘走出去’正处于难得的机遇窗口期。”全国人大代表、中国医学科学院肿瘤医院副院长邢念增建议，将推动医药、药械“走出去”作为促进民心相通的重要抓手，助力构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

2023年是中国援外医疗队派遣60周年，已累计向76个国家和地区派遣医疗队员近3万人次，诊治患者近3亿人次，赢得国际社会广泛赞誉。“一些国家希望中国继续给予医疗帮扶，相信通过深入交流与合作，能够增进各国人民之间的友谊，助力当地建设。”邢念增对记者说。

在邢念增看来，加强国际医学交流合作，有助于进一步融入全球医疗卫生体系，在援外医疗过程中推动药品、药械和药品监管体系走出国门，将惠及全世界人民，为推动构建人类命运共同体贡献力量。

因此，邢念增建议，从国家层面探讨建立药品、药械“走出去”联席工作机制，搭建更多具有影响力的国际合作交流平台，并建立临床急需产品清单，在援外医疗行动中优先使用本土创新药品、药械。

此外，邢念增还建议，与海外监管机构搭建监管协作网络，组建相关工作小组，制定重点工作计划，加强监管协作技术路径研究，开发潜在的工作共享和依赖路径，以纳入海外监管机构药械批准参考国为目标，提升药品、药械可及性。