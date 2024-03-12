孙宝国委员：开展健康饮食教育 治理食品谣言

全国政协委员，中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学校长孙宝国。王钰迪摄

“针对反复炒作的食品谣言，建议在做好科普的同时，加强治理谣言的力度。”全国政协委员，中国工程院院士、中国食品科学技术学会理事长、北京工商大学校长孙宝国在人民网·人民健康主办的2024全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈上表示。今年两会，他重点关注的内容之一，就是加强对食品谣言的治理力度。

“我们已经解决吃饱的问题，也基本解决吃好的问题，现在正在向吃出健康转变。”孙宝国说，在这个过程当中，有些人对食品的营养、健康、安全等环节存在疑虑，也有一些关于食品健康的谣言，影响了大家的幸福感、获得感。

今年的政府工作报告中指出，深入开展健康中国行动和爱国卫生运动，筑牢人民群众健康防线。开展健康中国行动，其中就包含合理膳食行动。

结合多年工作经验，孙宝国建议，一方面，要为人民群众提供更多的健康食品。所谓健康食品就是含有更多对人体有益的物质，能更好地调整人体机能，促进人体健康；另一方面，要从娃娃抓起，开展健康饮食教育，让大家懂得食品营养的基本知识、了解营养平衡、学会膳食平衡，才能在享受美好生活的同时，收获身体健康。

孙宝国强调，此外，还必须加强食品安全监管，从生产源头上做到让人民群众放心满意。