李燕代表：推动高层次人才服务民营经济发展

“高素质、高学历、经验丰富的高层次人才，是民营经济高质量发展的引领性力量之一。但受多方面因素影响，高层次人才服务民营经济过程中主要出现人才规模较小、作用发挥不充分等问题。”全国人大代表、齐鲁制药集团总裁李燕建议，通过构建更精准的人才支持政策体系，建设更具引导性的高校就业评价体系等方式，推动高层次人才服务民营经济发展。

李燕认为，针对民营经济发展中的“痛点”“难点”，如何将高层次人才智力优势高效转化为民营经济发展新动能，是下一阶段的重要问题。为此，她建议构建更精准的人才支持政策体系，坚持需求导向，围绕“产业链”布局“人才链”；鼓励探索人才共享、外聘兼职等多种就业形式以及行业内高层次人才灵活流动等。同时，营造良好社会舆论环境，增强高层次人才为民营经济服务的荣誉感和责任感。

李燕表示，建立更具引导性的高校就业评价体系，可将服务民营经济作为高校、院系就业引导的重点方向之一，将博士毕业生赴民营企业就业人数、就业率、专业匹配度等纳入高校、院系、研究生导师毕业生就业评价体系。

此外，李燕还建议，通过深化民营企业、高校、研究机构产学研融合机制，倡导以应用为导向的高层次人才培养方向，依托各级各类科研项目开展合作等方式，推动更深层次、常态化的产学研融合。