王宁利委员：优化眼病防治模式 提高国民眼健康

全国政协委员，河南省医学科学院院长、北京同仁医院眼科中心主任王宁利。受访者供图

“建议将综合眼病筛查纳入我国慢性病管理范畴中，通过早筛查、早诊断、早治疗提升对疾病进展的控制，从而降低患者、家庭及社会负担。”近日，全国政协委员，河南省医学科学院院长、北京同仁医院眼科中心主任王宁利在接受人民网记者采访时说。

眼健康是国民健康的重要组成部分，涉及全年龄段人群全生命期。随着人口老龄化加剧，经济社会快速发展、人民生活方式转变，与年龄相关性眼病、代谢相关性眼病、高度近视引发的眼底病变日益凸显，已成为我国当前主要的致盲性眼病。

结合多年工作经验，王宁利表示，对于常见的致盲性眼病进行高效筛查，通过早筛查、早诊断、早治疗，可以很大程度延缓视力障碍的进展。

我国是世界上盲和视觉损伤人数最多的国家之一，眼健康工作一直受到高度关注。2022年1月，国家卫生健康委印发《“十四五”全国眼健康规划（2021-2025年）》，主要目标之一就是“逐步提高基层医疗卫生机构对糖尿病视网膜病变等眼底疾病的筛查能力”。

在调研中，王宁利发现，目前各地普遍的眼病防治模式相对被动，往往是患者出现不适症状后就医，或者通过体检发现疾病而就医。很多患者因疾病早期症状隐匿，感到不适时已出现视力损伤，错失最佳的治疗时期。如何利用现有条件形成成本效益更高的办法，减轻甚至避免视力损害，一直是王宁利的心头大事。

“在实际执行中，以全人群为基础的眼病筛查不符合卫生经济学要求，针对高致盲性眼病高危人群的早筛查、早诊断、早治疗才是预防眼病致盲的有效措施。”王宁利建议，对50岁以上城乡居民开展5种常见致盲性眼病联合筛查。

“有青光眼家族史、糖尿病、高度近视者等潜在危险因素或疾病背景的人群均是重点筛查对象。建议通过联合高血压、糖尿病、卒中等多种慢病进行联合筛查，进一步增加整体筛查检出患者数，及早进行治疗，降低致盲率。”王宁利说。