消除一批、控制一批、降低一批 我国传染病防控成绩显著

人民网北京3月9日电 （记者乔业琼）今日，十四届全国人大二次会议民生主题记者会在京召开。会上，国家疾病预防控制局局长王贺胜表示，传染病防控关系人民群众的生命安全和身体健康，关系经济社会发展和国家安全稳定。疾控系统坚持预防为主、防治结合，推动传染病防控取得了显著成效。主要体现在“三个一批”：

一是消除了一批。继消灭天花、消除丝虫病、脊髓灰质炎、新生儿破伤风之后，经过不懈努力，2021年我国又消除了疟疾，结束了这一严重危害人民健康的重点传染病肆虐千年的历史，在我国公共卫生史上具有里程碑的意义，也为全球公共卫生事业作出了重要贡献，得到了国际社会的高度赞誉。世界卫生组织发布新闻公报称，中国疟疾感染病例由1940年的3000万减少至零，是一项了不起的壮举。

二是控制了一批。目前，艾滋病、结核病、乙肝、丙肝、血吸虫病等重大传染病都得到有效控制。艾滋病经输血和血制品传播基本阻断，母婴传播和注射吸毒传播降至历史最低水平，感染者抗病毒治疗成功率达到95%以上，每年新报告感染者数、感染者病死率均呈下降趋势，我国艾滋病疫情整体处于低流行水平。

结核病的发病率稳步下降，成功治疗率保持在了90%以上，死亡率降至发达国家水平。

病毒性肝炎新发感染者数大幅减少，通过实施国家免疫规划，普及乙肝疫苗接种，五岁以下儿童乙肝病毒感染率控制在1%以下，保护了数以千万的儿童免于感染。

三是降低了一批。麻疹、乙脑、流脑等疫苗可预防的多种传染病发病率降至历史最低水平。比如，近年我国每年报告五六百例麻疹病例，这在全球处于极低流行水平。包虫病、蛔虫病等重点寄生虫病疫情也明显下降，全面迈向控制或消除的新阶段。

“同时，我们也清醒认识到，新发突发传染病发生风险仍然持续存在，巩固传染病防控成效的任务仍然艰巨，防控形势依然严峻。今年的《政府工作报告》明确要求，‘继续做好重点传染病防控’。我们将认真贯彻落实，不断总结经验，完善防控体系，优化防控策略，巩固提升防控成效，最大程度降低传染病对人民群众健康和经济社会发展的影响。”王贺胜表示。