魏立华代表：加快形成全产业链新质生产力 促进奶业高质量发展

全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华。受访者供图

今年全国两会上，“新质生产力”成为热议话题之一。全国人大代表、君乐宝乳业集团董事长兼总裁魏立华就如何加快形成和发展奶业全产业链新质生产力、实现中国奶业高质量发展提出建议。

新质生产力是创新起主导作用，摆脱传统经济增长方式、生产力发展路径，具有高科技、高效能、高质量特征，符合新发展理念的先进生产力质态。“新质生产力的提出，为开辟发展新领域新赛道、塑造发展新动能新优势提供了科学指引，也为中国奶业的高质量发展指明了方向。”魏立华说。

魏立华认为，新质生产力的核心就是让科技创新贯穿到每一个发展环节，从而塑造国际竞争新优势，打造经济增长新引擎。围绕产业链供应链优化升级，应通过全产业链创新，着力补齐短板、拉长长板、锻造新板，增强产业链供应链韧性和竞争力，打造具有国际竞争力的乳业产业。

魏立华表示，推动数字经济和实体经济深度融合，有助于形成奶业新质生产力，让奶业摆脱传统增长路径，加快迈向高质量发展。他建议，在推动传统产业高端化、智能化转型方面，应加快推动数智融合，打造更多有国际影响力的“中国制造”品牌。