国家疾控局：五个“更加”推动疾控事业高质量发展

人民网北京3月9日电 （记者乔业琼）今日，十四届全国人大二次会议民生主题记者会在京召开。会上，国家疾病预防控制局局长王贺胜表示，国家疾控局成立以来，推进系统重塑、理顺体制机制、明确功能定位、提升专业能力。具体来说，实现了五个“更加”：

一是监测预警更加灵敏。从健全制度机制、拓展监测渠道、规范评估预警、提升专业能力等方面持续发力，建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系，拓展形成了哨点医院监测、病毒变异监测、城市污水监测等10个子系统，强化了部门间信息通报和数据共享，为提前预判疫情流行态势，提早部署、有效应对提供了科学的依据；

二是应急处置更加有效。已在全国建成了20支国家突发急性传染病防控队，不管哪个地方发生重大公共卫生事件，都能第一时间派出国家队支援。比如，去年12月甘肃积石山地震发生后，甘肃和青海承建的3支国家队就立即赶到了灾区，协助和指导开展临时安置点的环境消杀、传染病监测、风险评估、饮用水监测等工作，助力实现灾后无大疫。还将新建5支国家队，并且在全国所有市、县建设基层应急小分队，进一步提高传染病应对处置的能力和水平；

三是技术手段更加先进。充分利用最新科技成果和信息技术，提升防控的科学性和精准性。建成了全球规模最大的传染病网络直报系统，平均报告时间从5天缩短到了4个小时。国家层面建立了72小时内快速鉴定300种病原体的技术体系，所有省级和90%的市级疾控中心都具备了核酸检测和病毒分离的能力。还建立了全国电话流调系统，启用“95120”专用流调号码，有效提升了流调工作的效率。

四是综合监督更加有力。持续加强卫生健康综合监督体系建设，提高基层执法信息化水平，推进实现智能化监管，不断提升监督执法能力。开展了医疗机构疾控监督员制度试点，对医疗机构传染病防治、公共卫生等与公众健康息息相关的领域，持续加大监督检查力度。去年，全国累计开展了监督检查430万次，及时查处违法行为，有效维护群众的健康权益；

五是科普宣教更加接地气。持续开展公共卫生风险评估，结合公众关心的传染病防控、高温热浪等极端天气、地震洪涝等自然灾害、重要节假日疾病防控等热点话题，及时主动发布指引指南和健康提示，组织专家宣传解读，有效回应社会关切，推动提高公众的健康意识和自我保护意识，努力营造群防群控的良好社会氛围。

“下一步，我们将坚持以人民健康为中心，加快推动疾控事业高质量发展、高水平安全，筑牢织密公共卫生防护网，切实为保护人民健康、保障公共卫生安全、维护经济社会稳定提供有力保障。”王贺胜表示。