肖伟代表：加快推进中成药高质量发展

中医药是我国独特的卫生资源、潜力巨大的经济资源、具有原创优势的科技资源、优秀的文化资源、重要的生态资源，挖掘利用好中医药资源，具有重大现实和长远意义。“中成药作为中医药学传统理论与现代医学理论互通的重要载体，具有可工程化生产、可群体化应用等优势。”全国人大代表、中国工程院院士、康缘药业董事长肖伟近日在接受人民网记者采访时如是说。

肖伟表示，近年来，中成药迎来高质量发展的新契机，顶层设计不断完善、政策环境持续优化、支持力度不断加大。

为更好地发挥中成药在疾病治疗、康复等方面的重要作用，让中成药更好惠及人民群众健康，肖伟建议，充分发挥中成药的临床治疗作用，鼓励中西医并重；制定相应扶持政策，最大限度鼓励使用中成药，充分发挥中成药工艺技术先进、质量标准高、临床疗效好的优势。

传承是中医药创新的根基，离开传承谈创新，就是无源之水、无本之木。“中医药的古代经典名方，不仅是医学传承的精华，也是现代中医药守正创新的源泉。”肖伟建议，鼓励将古代经典名方开发成新型中成药，并在政策上给予扶持。

肖伟还建议，注重儿童用药安全，加强儿童使用的中成药多品种、多病种创新研发。进一步推动药品上市后再评价研究，对现有说明书中所提及的“不良反应”“禁忌”“注意事项”“药物相互作用”等内容及时修订更新，保证说明书内容的完整、准确、规范，以便更好指导临床合理使用。