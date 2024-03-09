陈敏委员：推广基于AI的医疗新应用

“充分发挥人工智能（AI）大模型在多种医疗任务中的通用性等作用，将会为医疗领域带来广泛应用前景。”全国政协委员、北京医院放射科主任陈敏建议，大型综合医院与基层医院进一步推广基于AI的医疗新应用。

陈敏介绍，目前，AI可被应用于影像设备的图像重建与各系统疾病的辅助诊断、电子病历等医疗领域。结合医疗大数据治理技术，AI还能辅助医疗机构的快速检测、智能评估、精准诊断、科学随访等，同时还可优化诊疗流程。

医疗技术的进步和智能设备的发展，带来海量复杂的数据，其价值巨大但难以被共享整合。对此，陈敏建议，医疗机构可以建立AI大数据中心，整合多源异构数据以支持疾病筛查、治疗评估和科研创新。

“现在AI应用大部分停留在辅助诊断层面，但若通过‘影像+文本’双AI引擎模式，可以实现影像智能化与数据智慧化管理，覆盖重建、打印、诊断等全流程、全场景，从而打通临床到教学的应用路径，还可支持诊疗、科研、科室建设及医院业务运转。”陈敏说。

“通过AI技术可以辅助基层医生提升临床诊断能力，并且缓解上级医院的诊疗压力，进一步提升基层医疗服务质量，推进分级诊疗政策落实。”陈敏表示，通过AI影像云，大型综合医院可为基层医院提供远程医疗服务，包括影像诊断、移动阅片、云存储等。同时结合在线诊断中心等平台，为基层医生提供精准、高效的诊断建议，从而实现跨区域、多终端的远程诊断，加强与基层医院的联动，共享医疗数据，为医生和患者提供稳定的线上服务，满足各种影像诊断需求。