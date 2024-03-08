肖伟代表：开发中药“经典名方” 让“好方”变“好药”

人民网北京3月8日电 （记者乔雪峰）“古代经典名方不仅是医学传承的精华，也是现代中医药守正创新的源泉。”在2024年全国两会上，全国人大代表、中国工程院院士、康缘药业董事长肖伟带来了《关于加快推进中成药高质量发展的建议》，建议开发古代经典名方，“实现‘好方’变‘好药’”。

肖伟认为，经典名方开发成的中药新药在临床中无论是医院准入还是医生使用及临床管理等方面，存在着管理法规的制约和用药指导的不明。

肖伟告诉记者，近年来，中成药行业受到了国家高度重视，中成药发展顶层设计不断完善，政策环境持续优化，支持力度不断加大。“但中成药工业起步晚，中药行业医药工业占比小，龙头企业少，超百亿元规模以上的企业屈指可数。作为中医药事业重要组成部分的中药产业，面临着较大压力与挑战。”

肖伟表示，各级公立医院应充分发挥中成药的临床治疗作用，消除对中成药尤其是中药创新药的歧视。

“在临床诊疗疾病应该鼓励中药、西药并用，尤其是中成药能用尽用。”肖伟建议，针对公立临床医院对中成药的临床应用制定相应支持政策，充分发挥制备工艺先进、质量标准高、临床疗效好的中成药的治疗优势。

据“药智数据”统计，目前我国已上市儿童中成药509种，占已上市中成药总量的5.25%，且儿童专用品种主要分布在肺系疾病及脾胃疾病，其他如脑系、肾系疾病的儿童专用药品种较少。

肖伟建议，重视儿童多发病、重大疾病和疑难病症等新药研究，推动《儿童中成药研发目录建议清单》的制定、落地，为儿童用药不足的关键问题提出方向性的解决策略；鼓励儿童用药开发，在中医理论指导下，充分挖掘、整理古代经典名方、名老中医验方等人用经验证据。