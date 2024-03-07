专家热议：预防关口前移 尽早实现消除宫颈癌目标

近年来，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。为进一步助力宫颈癌防控工作，由人民网·人民健康主办的2024全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈“关注HPV疫苗防癌效果，加快消除宫颈癌”专场座谈近日在北京举行。多位业内专家建议，进一步将预防关口前移，贯彻落实宫颈癌的三级预防措施，尽早实现消除宫颈癌的目标。

北京市顺义区妇幼保健院保健部主任兼妇保科科长徐燕军认为，要加快普及妇幼健康知识，通过社区讲座、学校课堂、媒体宣传等多种渠道，针对不同的人群和场合，选择最合适的科普形式，提高大众对宫颈癌预防的认知和重视程度。同时，设立宫颈癌筛查点，将有就医需求的患者及时转诊到相关医疗机构，加强后续诊疗的连续性，助力宫颈癌防治关口前移。

国家癌症中心、中国医学科学院肿瘤医院流行病学研究室主任赵方辉表示，我国在宫颈癌防治领域付出了诸多努力，也取得了一定成绩，但我国宫颈癌的防控力度仍需继续加强。除做好宫颈癌筛查以外，年轻女性还要尽早接种HPV疫苗。

《加速消除宫颈癌行动计划（2023—2030年）》提出，促进HPV疫苗接种，鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点，探索多种渠道支持资源不足地区适龄女孩接种。

全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕表示，HPV疫苗试点和惠民政策目前主要针对9至14岁的年轻女孩。超过该年龄范围的适龄女性，尤其是30岁以上的女性，也要积极预防宫颈癌，通过接种HPV疫苗与宫颈癌筛查，远离宫颈癌带来的健康威胁。

“加强HPV疫苗接种的科普工作，提升公众预防意识和疫苗接种意识，并及时消除公众对疫苗接种的疑虑和误解。”阮祥燕建议，完善癌症防治网络和肿瘤诊疗质控管理体系建设，开展全民健康促进，减少致癌相关感染。制定并完善相关指南，进一步提高早期筛查和早诊早治的能力。

消除宫颈癌不仅对人民群众的健康具有重要意义，也能够减少疾病治疗支出，减轻经济负担。对于加快中国消除宫颈癌的进程，赵方辉建议，通过优化目前卫生资源的分配，将更多资源用于提高适龄女孩HPV疫苗的常规接种和成年女性的宫颈癌筛查；贯彻落实三级预防措施，做好HPV疫苗的接种，同时提高筛查的质量和治疗的规范性；公众要牢记“每个人都是自身健康的第一责任人”，树立正确的观念，提高对宫颈癌筛查和HPV疫苗的公共认知，消除传统的认知误区。

赵方辉提示，女性在选择HPV疫苗时需注意，接种HPV疫苗的主要目的是预防宫颈癌，适龄女性要根据疫苗可及性、防癌效果和自身情况灵活选择并尽早接种HPV疫苗，越早接种、越早受益。

“HPV疫苗防癌效果与自身成分有一定关系，其主要成分抗原和佐剂共同决定了疫苗接种后的免疫应答，从而影响疫苗的整体防癌效果。适龄女性接种HPV疫苗时，需要了解接种时间和地点，以便安排好自己的时间和行程。”徐燕军补充说。