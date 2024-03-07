大家人寿积极开展“3·15”消费者权益保护教育宣传活动

近日，大家人寿全面启动2024年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，精心策划开展“线上+线下”多维度、全方位的系列活动，提升消费者金融素养和金融安全意识、增强依法维权意识和能力，增强人民群众金融服务的便利性、可得性和获得感。

一是加强高管带头，让消保理念入脑入心。总公司及19家分公司负责人开展“高管话消保”、“高管讲消保”等形式多样、各具特色的活动，形成“高管带头，全员参与”的活动氛围。同时，19家分公司及下辖中支机构通过线上线下方式广泛开展总经理接待日活动，走出去请进来，与客户零距离沟通，用心聆听客户心声，解决客户疑难问题。

二是丰富宣传形式，让各类活动有声有色。加强数字化创新，上线3·15消保线上宣传云专厅，创新推出消保数字人，深耕原创宣传，聚焦金融消费热点，从贴近人民群众需求的金融基础知识入手，普及金融消费者八项基本权利、“适当性”原则、金融纠纷多元化解、诚信理念文化等内容。同时，加强行业联动，联合“中国银行保险报”开展消保知识问答活动，增强消费者维权意识，引导消费者科学理性投资，营造诚实守信、和谐健康的金融消费环境。

三是深耕诚信文化建设，让服务初心贯穿全流程。总分公司借助此次活动契机，积极开展具有大家特色的诚信文化建设，组织内外勤员工积极开展消费者权益保护监管政策及诚信文化学习，推动诚信文化和消费者权益保护理念融入经营管理全流程，引导从业人员发挥好“前哨”作用，积极树立行业良好形象。

四是积极开展“五进入”，让活动更加贴近消费者。积极开展进农村、进社区、进校园、进企业、进商圈集中教育宣传活动，下沉教育宣传重心，面向不同消费群体开展针对性宣传，大力推广消保理念，宣导消保意识，持续提升宣教影响力和覆盖面，与消费者共同营造和谐健康的金融消费环境，助推金融业高质量发展。

大家人寿始终将维护消费者的长远和根本利益作为消保工作的出发点和落脚点，坚持以善心、公心、匠心服务好每一位消费者，坚持人民至上，主动作为，持续推进金融教育的常态化、阵地化、长期化建设，将金融消费者教育融入日常经营活动，为切实维护金融消费者合法权益贡献大家力量。