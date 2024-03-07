阮祥燕代表：坚持预防为主、防治关口前移 助力加快消除宫颈癌

由人民网·人民健康主办的2024全国两会“健康中国人”系列圆桌座谈近日在北京举行。在“关注HPV疫苗防癌效果，加快消除宫颈癌”专场座谈上，全国人大代表、首都医科大学附属北京妇产医院内分泌科主任阮祥燕表示，加快消除宫颈癌，应坚持预防为主，进一步将防治关口前移，加强癌症风险因素的控制；要完善从癌症的预防、高危人群的筛查到早期诊断、规范化治疗以及康复服务的一体化全流程管理。

随着我国经济社会发展和工业化、城镇化进程加快，居民生活环境与生活方式快速变化，宫颈癌发病率持续增高并呈现年轻化趋势。“在治疗宫颈癌的过程中，女性的卵巢功能会受到影响，可能导致提前绝经，甚至丧失生育力，各种慢性病可能提前出现，对生活质量造成严重影响，预期寿命也会明显缩短。所以，预防宫颈癌非常重要，一定要给予足够重视。”阮祥燕说。

2023年1月，国家卫生健康委等十部门联合印发《加速消除宫颈癌行动计划（2022—2030年）》（以下简称行动计划），要求进一步完善宫颈癌防治服务体系，提高综合防治能力，构建社会支持环境，努力遏制宫颈癌发病率、死亡率上升趋势，减轻宫颈癌社会疾病负担。“这将进一步推动宫颈癌防治知识的普及，提高公众对宫颈癌的认知和重视程度，对于消除宫颈癌、保障妇女健康具有非常重要的意义。”她说。

行动计划还提出要促进HPV疫苗接种，并鼓励有条件的地区开展HPV疫苗接种试点，探索多种渠道支持资源不足地区适龄女性接种。阮祥燕指出，目前，多地推出的HPV疫苗试点和惠民政策主要针对9-14岁的年轻女孩，但“超过该年龄范围的适龄女性，尤其是30岁以上的女性，也要积极预防宫颈癌。”

针对部分女性对HPV疫苗认知度不高或存在认知误区，缺乏主动性和积极性，导致接种率偏低的问题，她建议，要继续深入开展社会倡导活动和公益宣传，提高公众对宫颈癌及其防治知识的认知，做自己健康的第一责任人；完善癌症防治网络和肿瘤诊疗质控管理体系建设，开展全民健康促进，减少致癌相关感染；制定并完善相关指南，进一步提高早期筛查和早诊早治的能力。