周燕芳代表：提升吸引力和灵活度 鼓励积极配置个人养老金

人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）“在当前老龄化背景下，推动年轻人群积极配置个人养老金很有必要。”日前，全国人大代表、中国太保战略研究中心主任周燕芳在接受人民网记者采访时表示，通过发挥个人养老金长期积累优势，结合多样化养老投资选择，年轻人可以积累起一笔长期养老财富。

据国家统计局数据，截至2023年底，全国60岁以上老年人口2.9亿人，占全国人口的21.1%。

“预计到2050年，我国将全面进入深度老龄化阶段。届时，如今30岁的年轻人也接近退休年龄，而60岁及以上的老年人口规模将突破5亿人，占总人口比例达38.8%。预计老年抚养比将达53.2%，意味着每两个年轻人将承担起抚养一位老人的责任。”她说。

在她看来，年轻人尤其是90后，在个人养老金开户人数上占到30%，但参与配置第三支柱个人养老金缴存和投资时有所顾虑。其主要原因在于，年轻人对个人养老金不够了解、长期养老储备意愿不强、账户管理灵活性不足、个人养老金产品选择专业门槛高等。

为此，周燕芳建议，加强个人养老金宣传，推广养老金融知识，提升年轻人参与积极性。制定统一的养老金融知识宣教内容和标准，确保信息准确性和一致性。在宣传方式上，鼓励积极创新，利用短视频、直播等新媒体平台，针对90后年轻人的特点和偏好，设计富有吸引力的宣传内容和形式，提高年轻人关注度和参与度。

她建议，调增个人养老金年度缴费金额上限至两万元，以加大EET模式下税收优惠力度，提高税收递延激励效应，增加对中高收入年轻群体吸引力。

在提升个人养老金吸引力和灵活度方面，周燕芳表示，在保障资金安全和有效管控前提下，建议增加个人养老金取出的提前条件，以满足参与人在发生重大变故及特殊场景下的应急资金需求。考虑将本人及直系亲属的重大疾病、伤残等特殊情况列为法定全额领取条件。同时，探索将子女教育、赡养老人、偿还债务等情形纳入部分领取范围，更好地平衡制度的刚性与灵活性，提高账户资金使用效率。

为降低个人养老金产品的选择门槛，周燕芳表示，鼓励银行、保险、基金公司等金融机构在提供丰富优质养老金融产品同时，提供更多便捷可及的养老咨询、养老金规划等专业信息服务，降低产品选择专业门槛。在养老金缴费和持有期间，提供医疗、养老服务咨询及绿色通道等增值服务，激励长期缴费，提升客户粘性。