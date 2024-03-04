四川省第十一届茶叶开采活动周启动

品特早茶香，享魅力纳溪。3月2日上午，以“纳溪特早茶香飘全世界”为主题的四川省第十一届茶叶开采活动周启动仪式，在泸州市纳溪区中国特早茶城举行。

签约仪式现场。纳溪区融媒体中心供图

启动仪式上，开展茶艺展演和品茶，推介茶乡精品旅游线路，中国优质农产品开发服务协会与纳溪区联合共建中国优质农产品茶叶示范基地，泸州市纳溪区人民政府分别与山西省四川商会、泸州拉达进出口贸易公司、泸州市纳溪区川闽缘茶业有限公司、四川草舍茗茶有限公司、四川茶可以茶业有限公司集中签约，为首届中国·泸州“纳溪特早茶杯”斗茶大赛，“纳溪特早茶杯”征文、摄影大赛获奖人员颁奖。

纳溪是“中国特早茶之乡”，是全球同纬度茶树发芽最早的区域之一，在除夕就能品上一杯纳溪新茶。近年来，纳溪区依托区位优势，紧紧围绕省委省政府“打造千亿茶产业”和培育“精制川茶”重大战略目标，加快推进纳溪特早茶产业发展，让一片茶叶成为纳溪的主要特色产业和乡村振兴的支柱产业。

纳溪区现有茶叶基地31.5万亩，年总产量2.3万吨、茶产业年综合产值实现83亿元，建成有机茶基地1个，省级茶叶万亩亿元示范区5个。培育了名优茶加工企业126家，年加工能力2.5万余吨，机械化加工率99%以上。持续打造“区域公用品牌+茶企子品牌”的纳溪特早茶品牌体系，拥有各类茶叶品牌61个，建成川渝滇黔结合部最大的区域性茶叶交易中心—“中国特早茶城”茶叶交易市场，“纳溪特早茶”获得地理标志保护认证，并成功注册地理标志证明商标。先后荣获“中国特早茶之乡”“中国名茶之乡”“中国茶业百强县”“全国有机农产品认证示范区”“全国特色茶旅资源区”“全国多彩茶乡-特色魅力茶乡”“四川省茶业十强县”“四川十大最美茶乡”等殊荣，“梅岭茶叶主题公园旅游线路”连续两年获评全国“茶乡旅游精品线路”，“瀚源黄茶”被评为“四川十大名茶”，“凤岭飘雨牌玉芽”被评为“四川名茶”。

授牌仪式现场。纳溪区融媒体中心供图

纳溪区始终贯彻“三茶”统筹发展理念，做好“茶产业、茶科技、茶文化”这篇大文章，努力以文化赋魂、产业赋能、科技赋力。持续深化与中茶所、国硒中心、四川省茶叶研究所、四川农业大学合作，推动科技创新，实现以产品为核心推动茶产业整体升级。以打造现代农业园区为抓手，提档升级茶产业，积极争创国家级现代农业园区。按照“分散粗制、集中精制”原则，持续建设纳溪区农副产品加工园区，打造中国特早茶城茶叶交易市场，完善产业链条，形成辐射川滇黔渝结合部的茶叶交易中心，进一步做大做强做优“纳溪特早茶”公用区域品牌。

纳溪区按照“以茶促旅、以旅兴茶、茶旅融合”理念，推进茶园景区化建设，探索“茶园+研学实践”“茶+酒”等融合模式，推动“茶叶+文旅”深度融合。目前，建成观光茶园10万亩，产业带沿线景观8处。同时依托茶文化和茶叶加工建成具有种茶、采茶、制茶、品茶等为一体的茶叶生态休闲游、茶园风情体验功能的瀚源、凤岭茶庄，配套三星级以上酒店5家，特色农家乐150家，培养旅游从业人员300余人。茶叶公园每天可接待游客5000人次以上，全年可接待40万人次，年茶旅收入达9亿元。

本次活动为期3天，期间举行了纳溪特早茶品鉴会、2024茶产业高质量发展大会暨纳溪特早茶经销商大会、首届中国·泸州“纳溪特早茶杯”斗茶大赛等活动，通过以茶会友，不断提升“纳溪特早茶”品牌，进一步扩大纳溪特早茶交流领域，探索发展新机遇，为纳溪特早茶产业的进一步发展加油助力。

据悉，本届茶叶开采活动周由四川省农业农村厅、中国茶叶流通协会、中国小康建设研究会、中国优质农产品开发服务协会指导，泸州市人民政府主办，泸州市农业农村局和泸州市纳溪区人民政府承办。(邹立洋 王超明)