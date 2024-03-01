国家卫生健康委2023年办理建议提案1470件

人民网北京3月1日电 （陈子源）国家卫生健康委副主任李斌在国务院新闻办公室2月29日举行的国务院政策例行吹风会上表示，国家卫生健康委高度重视建议提案办理工作，2023年承办全国人大代表建议848件，全国政协委员提案622件，代表委员的意见建议均认真采纳借鉴，按时办结。

李斌介绍，2023年，国家卫生健康委办理的建议提案共1470件，其中涉及到基层卫生的约占十分之一，涉及内容主要有加强对基层投入保障、县域医共体建设、基层卫生队伍建设、基层服务能力提升等方面，在办理过程中国家卫生健康委充分吸收采纳，有力推进相关工作。

“2023年，国家卫生健康委出台相关政策措施49项，有力推动了深化医改、健康中国建设等多项重点工作任务的落实，促进了完善生育政策、加强基层医疗卫生服务体系建设等问题的解决。”李斌说。

李斌表示，国家卫生健康委在工作中发挥健全全过程沟通机制、全流程管理机制和政策转化机制作用，确保按时办结、采纳转化，不断提高建议和提案办理工作质量。接下来，国家卫生健康委将继续以建议提案办理为抓手，将代表委员的真知灼见融入卫生健康政策规划，转化为解决重点难点问题的具体举措，更好地维护人民生命安全和身体健康。