“血压控制得很好，可适当加强肢体被动训练……”春节期间，河南省周口市淮阳区王店街道办袁庄行政村，医务人员踏雪前来为淮阳区第一个建在农村的家庭病床提供上门服务。

刘伟华一年前患脑出血，落下后遗症，成了植物人。妻子夏素红说：“最怕雨雪天气时他感冒发烧。以前都是请人把他送到医院，不仅开销大，路上也不安全。”

主管这个家庭病床的王瑞雪医生一边给患者做检查，一边告诉夏素红：“婶子，我们会定期巡查问诊，有什么问题可以随时联系。”

如何通过延伸医疗机构服务，让患者“零跑腿”，缓解医院“住院难”？周口市卫健委通过深入调研，整合医疗资源，试点开展家庭病床建设。目前，全市已试点开设172张家庭病床，组建“一医、一护、一公卫、一村医”模式的家庭病床服务团队193支。

汽车行驶在乡间积雪路面上，摇摇晃晃。同行的周口市卫生健康工作服务中心主任杨鸽君告诉记者，这项措施缓解了部分村民看病难问题，推出后备受关注。

在川汇区七一社区李淑英家，记者看到家庭病床前有个一键呼叫系统。周口市卫健委体改科科长李峰介绍：“系统里有视频通话、远程诊疗、急救报警等多种功能，支持医务人员与患者远程交流、用药指导、初步诊断等。这种模式不但把分级诊疗落到实处，节省医疗资源，还能提高诊断效率。”

在七一社区卫生服务中心，正在检查工作的周口市卫健委主任胡国胜说：“我们将尽快推广家庭病床经验，打通特殊人群享受优质医疗服务的最后一公里，增强群众的获得感与幸福感。”