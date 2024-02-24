流感新冠双流行好在变异毒株不太猛

过了正月十五，节也就彻底过完了，大家该上班的上班、该上学的上学。注意！北京疾控中心送上节后疫情健康提示——目前北京呼吸道传染病呈现流感和新冠共同流行的态势，不建议带病上班上学。

变异株“杀伤力”没增强

根据最新的疫情播报，本市流感病毒活动度近期呈现小幅下降趋势。近一周北京哨点医院流感样病例中流感病毒阳性率为30.3%，较前一周31.4%略有下降，乙型流感病毒为主要流行株。新冠病毒活动度持续上升，近一周哨点医院流感样病例中新冠病毒阳性率为21.1%，JN.1变异株为主要流行株。

不过还有一个好消息，如确诊新冠病毒感染不用紧张，经研究未发现JN.1变异株致病力增加。

这些场所传播风险增加

目前本市仍处于冬春季呼吸道传染病高发季节，学校托幼机构、养老机构等集体单位，由于人员密集，增加了传播风险。假期过后不少朋友已经返京返岗，中小学生也即将开学，市疾控中心提示公众及相关机构，加强健康监测，做好健康防护。

同时， 返京后关注自身及家人的身体状况，如出现发热、咳嗽等流感样症状，请注意休息，如症状加重及时就医服药，居家休息，不建议带病上班上学。

学生家长在关注孩子精神状态和健康状况的同时，根据天气情况做好开窗通风，每日2-3次，每次至少30分钟，保持室内空气流通。

培养孩子健康的生活方式，均衡膳食，多饮水，规律作息，适度运动，帮助和带动孩子养成良好的卫生和生活习惯。此外，家长照顾患者、陪同就医时，也要戴好口罩做好自我防护。

新冠可社区开小分子药

北京市疾控中心提醒老人、体弱人群及儿童等重点人群，尽量不到人多拥挤、空气污浊的场所。此外，鼓励老年人、免疫功能低下等符合接种条件的市民积极主动接种含XBB抗原成分的新冠疫苗。乘坐公共交通工具、前往环境密闭等公共场所时，建议科学佩戴口罩；如有发热、咳嗽等症状但确实需要外出或工作应正确佩戴口罩。

特别是近期温度波动较大，建议根据气温变化适时增减衣物，注意防寒保暖，避免感冒；遇到恶劣天气，道路湿滑，外出注意安全。

此外，一旦新冠中招儿也不必过于紧张，建议尽早前往就近的社区卫生服务中心，开取抗新冠病毒的小分子药物并遵照医嘱服用；若病情加重或原有基础疾病明显加重时，应立即就医。