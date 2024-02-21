吉林省农科院用科技擦亮鲜食玉米“黄金名片”

一根玉米，能“玩”出多少花样？

在吉林省四平市铁东区南三经街上，有一条以玉米为主题的街区。远远望去，黄澄澄一片格外显眼。步入其中，玉米汁、玉米酒，玉米蛋糕、玉米慕斯等食品好看、好玩、好吃，让人置身玉米的世界。

这是当地在近期举办的第二届“品四平玉米、过欢乐大年”优质玉米产品展销活动。四平市地处黄金玉米带，拥有松辽流域丰沛的水资源、肥沃的黑土地，玉米产业的发展占尽了天时地利。

在热闹的大集上，记者随着人流前行，发现一家摊位前排队最长。上前一看，商家招徕顾客的是火箭般蹿红的鲜食玉米。“快尝尝我们的鲜食玉米，香着呢！”销售员赵平一边吆喝，一边端来一盘刚出锅、切好段的玉米。黄澄澄的玉米段散发着阵阵香味，吃起来软糯香甜。

“鲜食玉米产业在我国已有30多年的发展历史，口感佳、营养丰富，市场需求旺盛。”国家玉米产业技术体系岗位科学家、吉林省农业科学院玉米研究所副所长路明介绍。

在吉林省农嫂食品有限公司，一穗穗加工好的鲜食玉米正被装箱发货。企业每年加工鲜食玉米超1亿穗，实现全年不停工。该企业的产品不仅走俏全国，还销往十几个国家和地区。

鲜食玉米产业快速发展的背后，离不开种质资源的创新与突破。路明告诉记者，在去年9月的第四届中国·吉林鲜食玉米产业大会上，该所科研人员培育的“吉农糯9”“吉农糯111”“吉展22”获评近3年吉林省中高端鲜食玉米优秀品种。“我们还与吉林省农嫂食品有限公司等企业合作，共建鲜食玉米产业研究中心，长期开展科研成果定向转化和技术服务。”路明告诉记者。

2024年中央一号文件指出，要推进农产品生产和初加工、精深加工协同发展，促进就近就地转化增值。如今，除了擦亮鲜食玉米这张名片，四平市各大加工企业还推出了玉米面条、玉米粥、玉米油等百余种玉米主食系列产品、菜品和预制食品，初步构建了以农副产品加工、食品制造为主的现代食品工业体系。

农业谋求高质量发展，必须有科技力量为产业注入活力。记者从吉林省农业科学院了解到，近年来，该院选派近50名科研专家，以科创专员身份入驻企业，开展科技服务和成果转化，助力企业创新发展。“我们以问题为导向，利用现有的平台资源，深化体制机制改革，实现吉林省农业科研‘一盘棋’的新格局，构建了一体化的农业科技创新体系，产生了多项解决生产中实际问题的新技术。”路明说。

吉林省农业科学院院长马国成表示，作为“吉林鲜食玉米产业联盟”成员中唯一一家科研单位，吉林省农业科学院紧扣市场需求和地方需求，通过院地（企）合作，加大吉林省自育品种的选育和推广力度，以科技赋能产业升级，以科技服务推动产业振兴，以科技成果擦亮吉林省农业的“黄金名片”。