（新春走基层）探访康复医学科：新春里的“坚持”与“坚守”

中新网杭州2月15日电 新春佳节，忙碌与奔波“暂停”，取而代之的是安闲与团圆。而在浙江省中山医院康复医学科，这个新春里的“暂停键”却不能按下：重症康复患者为了渡过难关、改善功能障碍坚持治疗和训练，医务人员为了保障患者生命安全、帮助患者科学训练依旧坚守在岗位上。新春里的“坚持”与“坚守”，共同为患者“照亮”了康复之路，也让患者知道，在漫长的康复过程中，他们从未独行。

陪伴患者在病房中度过新春假期

虽然正处于新春假期，但康复医学科的医务人员依旧在各个病房奔波，不停忙碌。浙江省中山医院康复医学二科副主任医师汪国爱表示：“这里的病人以心肺康复和重症康复为主，春节期间依旧需要留在医院进行康复，例如我们科病房里多为气管切开的患者，他们需要专业的设备来维持生命，因此这个病区几乎所有的患者都在医院过春节。”

不同于ICU患者，康复医学科内的重症患者已经跨越了第一道生死难关，但在漫长的康复道路上，他们和医务人员都还将面临重重困难。

“几天前，一位气管切开患者突然出现面色紫绀、气急明显，血氧饱和度突然掉至70%左右，情况十分危急，值班医生检查后发现患者的金属套管移位，紧贴气管壁导致气道堵塞，无法吸痰，在场医务人员当机立断为患者换上塑料套管，将痰吸出，挽救了患者的生命。”汪国爱说。

为了应对此类危急情况，汪国爱和同事们需轮流值班，确保医护力量充足，他们也陪伴患者在病房中度过了新春假期。

“总要有人在过年的时候值班的，这些患者需要我们的看护，哪怕休息了也会感觉放心不下他们。”汪国爱说。

从量变到质变的漫长康复道路

过年期间，汪国爱的工作与日常并无太大差异，除抢救重症病人外，还需要配合康复团队，为患者制定详细的康复计划，并根据患者后续的恢复情况做出评估和预判。

汪国爱表示，康复是一个漫长的、从量变到质变的过程。“我们能从患者身上看到一点一滴的改变，能眨眼、能动手都是可喜的进步，经过几个月的康复后，患者从病危到拔掉身上所有的管子，这是一个巨大的进步，就像孕育生命，静待花开一样。”

如今虽然正处于春节假期，但对于许多患者而言，康复训练是一天也不能荒废的。“像中风的患者，他发病后治疗的前三个月是黄金康复期，如果3个月中停了过年的这几天，患者就有可能产生惰性，错过最好的康复时间。”汪国爱说。

在汪国爱和其他医务人员看来，患者的每一个微小的进步都是值得高兴的。每天进步一点，意味着患者离下一次“质变”更近了一步，在康复医学科，从病情危重、功能衰竭到拔掉管子、脱离危险的“生命奇迹”不在少数。

“一开始我们真的以为治不好了，但在医生和护士的照护下，他现在肝功能、肺功能全部正常了，我们也看到了他回归正常生活的希望。”罹患运动神经元病的林大爷的老伴儿说。

多方努力守护康复成果

“我的手机是24小时开机的，一直处于备班状态。就算不在医院，也会从手机上查看患者的检查结果，充分了解患者的康复情况。”汪国爱说。

患者的进步来之不易，而守护康复成果更是对患者和医务人员的考验。“绝大部分患者对康复并没有明确的概念，这需要医务人员和家属的陪伴与督促，时间长了就能看到明显的变化。有些患者回家后自己把控不好训练和服药的度，会让之前的努力都白费。”汪国爱说。这也是康复医学科春节不停摆为生命“站岗”，为患者“守岁”的意义所在。

患者的康复需要依靠多方努力共同支撑，康复治疗师潘斌表示，医院对早期康复要求较高的患者实施24小时管理，会有康复医生、康复治疗师、护理人员等医务人员组成的康复团队，以及家属、护工共同帮助患者进行康复治疗。

除了医务人员和家属，患者自身的努力和坚持同样必不可少。“不同于其他的治疗，康复治疗需要患者主动参与，主动完成康复治疗师布置的任务，主动性增强了，康复的效果才会更好。”潘斌说。

正值新春佳节，康复医学科的医务人员为留院康复的患者拍摄了拜年视频，准备了新年小礼物，用这样暖心的方式为坚持康复的患者送上祝福和鼓励。各个病房内的康复训练依旧井然有序地进行，在漫长的康复路上，“坚持”与“坚守”的故事还在继续。（郭天奇）