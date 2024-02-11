2024年每个省份集采药品数将累计达到500种

在日前召开的全国医疗保障工作会议中，国家医保局有关负责人介绍2024年要继续推动集采“扩围提质”，开展新批次国家组织药品耗材集采，做好集采中选品种协议期满接续，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。

2023年，全年共开展两批80种药品国家集采，平均降价57%，覆盖抗肿瘤、高血压、糖尿病等常见病、慢性病用药，以及急抢救药、短缺药等重点药品。截至目前，国家组织集采9批374种药品平均降价超50%，进一步减轻群众看病就医负担。

在高值医用耗材方面，2023年开展人工晶体和运动医学类耗材集采，平均降价70%，全国患者预计将于2024年5月、6月用上降价后的中选产品；通过开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，单颗种植牙整体费用降至6000至7000元左右，已累计种植150万颗。

降价只是第一步，后续供应是关键。根据国家医保局要求，每批次集采落地执行前，各地医保部门应组织中选企业与医疗机构在规定时间内签订采购协议；对中选后长期不签合同，导致医疗机构无法开展采购、影响临床使用的，应视情节取消相关企业中选资格或按规定给予医药价格和招采失信评级等，进一步保障好集采中选产品供应，确保群众持续享受集采改革成效。（彭韵佳、马文斌）