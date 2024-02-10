新春走基层丨返乡路上：打开春运健康“小锦囊”

2月8日，记者踏上从北京开往武汉的列车。邻座一位阿姨戴着口罩，一落座便掏出消毒纸巾，擦拭座位扶手。

“阿姨您可真干净！”因为近年来从事医卫报道，记者不禁为阿姨点赞。

“国家都号召了，每个人都是自己健康的第一责任人，防护还得做到位。”阿姨笑答。

阿姨姓江，今年66岁，这几年和老伴在北京带孙女。“现在疫情防控大家心里有数，回老家过年不发愁。”

春运40天，预计出行90亿人次，人员流动将创历史新高。为了保障人民群众平安回家，健康过年，卫健疾控部门以多种形式宣传提示——

有出行计划的公众，出行前要密切关注传染病疫情动态和相关部门发布的防控信息提示，合理安排行程；乘坐公共交通工具、前往环境密闭或人员密集的公共场所时，科学佩戴口罩，及时洗手、消毒，做好手卫生；做好健康监测，若出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，建议暂缓出行，症状较重时及时就诊。

一次返乡的旅途，一头连着游子心，一头牵着家乡人。正值春节前返乡高峰，湖北遭遇大范围持续性低温雨雪冰冻天气，呼吸道疾病感染风险加大。

从北京返乡的大学生赵佳向记者展示了自己特别准备的“春运小药箱”——双肩包的最外层，感冒药、晕车药、腹泻药，各种常用药品一应俱全。

“有备无患，关键时刻用上，自己安全，家人安心。”他说。

回家过年是人们忙碌一年后最朴素的期盼，也是最温暖的向往。一路上，记者发现大部分旅客都具有较好的健康意识，他们主动佩戴口罩，车站洗手间、服务咨询台等地也配置有消毒液、洗手液等物品。不时有工作人员前来清理垃圾，提醒旅客注意卫生。

为了营造健康安全的出行环境，北京、武汉铁路部门在春运期间将进一步加强车站卫生间、洗手池、电梯扶手、座椅等重点处所通风消毒，加强旅行健康宣传提示，引导旅客全程佩戴口罩，强化自身健康防护。

一位乘务人员介绍，春运期间安排专人负责列车区域、旅客通道和内部公厕的保洁消毒工作，严格公厕保洁标准。

记者不禁感到，经历疫情“大考”，面向14亿多人的公共卫生防护网更密实。多措并举、多方发力，在全民健康素养稳步提升的今天，流动的中国亦会是健康的中国。（记者李恒）