新春走基层｜迎新村里听“新”声

盛开的莲花、踱步的仙鹤化作盏盏花灯，亮丽夺目、栩栩如生；杂技、木偶戏等民俗文化盛宴轮番上演，令游人目不暇接……在天津市津南区小站镇迎新村打造的民俗嘉年华内，不少游客赏灯景、品年味，迎接新春的到来。

“去年全年，民俗嘉年华共接待游客40万人次，成为津南区一张亮丽的‘旅游名片’。”天津市迎新振兴文旅产业发展有限公司项目负责人王帆介绍说，今年春节，园内请来不少专业民俗文化表演团队，开园后短短三天就吸引了约6000名游客。

天津市津南区小站镇是我国知名农产品——小站稻的发源地。百余年前，古老的南运河与广袤田地在此处相遇，为小站镇带来了悠长的历史泽养和富饶的稻耕文明。

依托丰厚的历史积淀、设厂经营的发展基础，迎新村的经济效益一度快速攀升。然而，住宅区域分散、私搭乱建较多等问题，也制约了村庄高质量转型的脚步。2018年，迎新村借开展“大棚房”问题专项清理整治行动的契机，沉下心来重新制定总体发展规划。

“小站稻的源、魂、种都在小站镇，小站稻文化和产品就是我们的‘传家宝’，更是乡村振兴的重要资源。”迎新村党总支书记、村委会主任郑玉清说，村内干部群众反复讨论研究，最终打定主意走农文旅融合的发展道路。

对全村资源清查梳理后，迎新村将养殖场、旧厂房、违规别墅等分批拆除，腾挪出近800亩建设用地。2022年9月，迎新村开始打造集民俗灯展、无动力儿童乐园、露营民宿等于一体的旅游度假公园——小站迎新民俗嘉年华。

去年春节，嘉年华“公开亮相”反响不俗，不仅登上本地景点“热搜榜”，也实现了客流量、营业额“双丰收”。

游客的热情让当地干部群众干劲儿更足。王帆说，去年夏天，园区又进行了全方位升级，引入帐篷露营区、烧烤餐食区、灯光秀、手工体验等新项目，供家庭旅游、朋友聚会、学生研学等。

今年一开年，郑玉清干脆将村内党员干部的“议事厅”搬到了嘉年华园区内。干部村民带着方案合同到这里交流商议，现场谋划2024年迎新村的“新蓝图”。

“马上就是正月了，我们准备在米糕上印上‘稻喜’两个字，您看怎么样?”说话间，近几年回村办起米制品公司的魏浩任笑眯眯地走进“议事厅”，和郑玉清聊起了新点子。

据介绍，以农文旅融合为抓手，2023年迎新村居民人均可支配收入达到4.5万元，村集体经济收入2350多万元，创下历史新高。

临近春节，郑玉清早早就盘算起新年的工作。建设迎新村小站稻食品深加工强村富民创业孵化基地项目、“米世界”综合展示大厅，打造多功能农业研学基地、提升小站稻米制品的品牌知名度和影响力……2024年，村里的“日程”虽然繁忙，但充满活力与希望。（记者刘惟真）