飞鹤冷友斌：与时代同行 共迎春暖花开

亲爱的飞鹤家人：

爆竹声中一岁除。癸卯兔年的脚步声逐渐远去，甲辰龙年的钟声即将敲响，在这辞旧迎新之际，我向每一位飞鹤家人送上新春祝福并致敬！过去一年，正是在我们的共同努力下，飞鹤才能不断振翅高飞。

当前，百年变局加速演进，市场也经历着深刻变化。在激扬澎湃的发展大潮中，飞鹤秉持长期主义理念，从容应对挑战，紧抓时代机遇，向用户，向伙伴，向社会，向国家，也向我们自己，不断交出高分答卷。

过去的一年，是创新的一年。我们坚持创新驱动，聚力打造乳业新质生产力。我们全面启动“脑发育战略”，与北大医学部、哈佛波士顿儿童医院等设立研发平台，围绕“生命早期1000天”进行更系统化的研究，带动中国奶粉行业迈入新领域、攀上新高度。我们牵头或参与制定了全球首个骨桥蛋白（OPN）、首个母乳低聚糖（HMO）检测方法标准，及我国首个《母乳低聚糖（HMOs）的科学共识》，填补了国内外多项技术空白。我们启动了“十四五”国家重点研发项目“中国新一代婴配粉研制”。在全球乳业大会上，我们荣膺11项“世界乳品创新奖”。科研创新已成为飞鹤品牌上最亮眼的“标签”。

过去的一年，是突破的一年。我们实现了全方位的突破性成长，全力延展孕妇婴儿、儿童青少年、成人营养、健康食品四大业务领域，打造了从出生到成长，从成年到长寿的全年龄周期功能化产品家族。我们获评首个“中国婴幼儿黄金奶源地”，并联合Discovery探索频道拍摄纪录片，向世界讲述了飞鹤和中国乳业的精彩故事。我们还推出了可爱的IP“鹤小飞一家”，不断焕发飞鹤品牌的青春活力。我们荣获“2023国潮创新榜样先锋品牌”，并再度上榜《亚洲品牌500强》排行榜，向着“打造中国奶粉领域的大国品牌”目标不断迈出坚实步伐。

过去的一年，是担当的一年。我们不断推动环境、社会和经济效益的统一。我们出席联合国可持续发展目标峰会、联合国COP28大会，为实现可持续发展目标贡献中国企业力量。我们参加APEC数字化绿色化协同转型发展研讨会并入选优秀案例。我们入选“中国ESG上市公司先锋100”榜单，并有三家工厂入选国家级“绿色工厂”。我们投入6500万元，将乡村教师送往北京、上海等地接受培训，让教育更有力量，切实推动乡村振兴。在河北涿州、黑龙江哈尔滨等地遭遇洪灾之际，我们第一时间火速支援。我们用实际行动，体现了飞鹤的责任担当。

飞鹤在做的，是一份关于孩子、关于母亲、关于健康、关于民族、关于未来的事业。正是这份事业，使我们不计成本地夯实产业基础，使我们深耕科研创新苦练“内功”，使我们勇于担当不断贡献价值，与国家、社会共命运、同发展。

随着中国经济不断“破浪前行”，飞鹤也迎来高质量发展的关键期。我们将始终坚持创新驱动，深入推进“脑发育”战略，持续完善布局全生命周期营养服务，不断提振消费者信心、助力做强中国乳业，将自己的力量汇入中国式现代化建设的历史洪流之中，为中华民族的伟大复兴做出飞鹤贡献。

新的一年，充满新的希望。飞鹤相信，只要与国家、与时代同行，路一定会越走越清晰，越走越坚实，越走越开阔。

甲辰龙年将至，我再次向每一位飞鹤家人送上新春的祝福。祝每一位飞鹤家人、飞鹤伙伴、飞鹤用户和飞鹤的朋友，阖家欢乐，新春愉快！在新的一年里，让我们一起迎接春暖花开！（中国飞鹤 冷友斌）