大家养老险高效快速应答解决客户燃眉之急

2023年5月2日晚上9点，大家养老上海分公司响起一阵急促的电话铃声。

大家养老上海分公司的业务伙伴焦急地反馈，有位客户在办理出国签证过程中需要保单作为资产证明，客户非常着急，材料次日就要使用，时间紧迫。

听到这样的需求，大家养老上海分公司的工作人员打起十二分的精神，以客户需求为先，排除万难为客户解决当下的问题。

为了提高沟通效率，服务人员立即与客户取得联系，了解到客户也是突然收到签证办理方的要求，而且急需提交签证资料，实在是焦急万分。

了解事情原委后，公司的服务人员一边安抚住客户的焦虑情绪，一边立即与总公司取得联系，调取个人保单年度报告给到客户。

但资料提交后，客户反馈签证办理方未接受这份报告。为此，大家养老上海分公司服务人员协助客户进一步了解证明材料的要求，并立刻按照签证办理方的要求制作好证明版本递交总公司审核确认。在总公司的迅速响应下，最终确认了最终版本给到客户并获得了签证办理方的认可，解决了客户的燃眉之急。

经过多方共同努力，大家养老上海分公司高效率的服务、极快速的应答模式，终于为客户解决了燃眉之急，且整个办理过程仅仅用了1个小时。晚上10点，这份客户急需的文件就进入了用印流程。为了再次帮客户缩短文件流转时间，服务人员将用印文件直接送达签证办理方。

事后，客户对大家养老上海分公司的快速响应非常感激：“我购买大家养老的产品真是非常正确的选择！后续我也将继续相信大家养老，并向亲朋好友推荐大家养老的产品和服务，让你们的光亮被更多的人看见！”

服务没有尽头，大家保险始终将客户置于首位，用贴心的服务让“家人”安心、放心。今后，大家保险将继续践行“一人为众，众为一人”的初心使命，守护万家灯火，保障“家人”美好生活。