政企合作 为听障儿童搭建沟通桥梁

“棒！”这清脆而坚定的声音，跨越九年的沉寂，从听障儿童小可口中发出。在福建省康复教育中心的一间训练室内，当小可第一次准确地发出这个字音时，所有见证者都被深深打动。对于很多人而言，“棒”只是一个再寻常不过的赞许之词，但对于小可来说，这却意味着她九年来第一次用自己的声音向世界传达感知与认同。这奇迹般的转变，都归功于福清市政府与奇富科技联手打造的“感恩新时代、共情三福地”爱心项目。在政企双方的通力合作与不懈努力下，让小可成功接受人工耳蜗手术，重获“新声”，开启人生新篇章。

“感恩新时代 共情三福地”爱心项目是2023年奇富科技与福清市政府、福清市金融局、福清市民政局以及福清市社会福利中心合作推动的一项专项帮扶计划。通过普及加定向的方式，结合长期关怀陪伴，帮助福清市福利中心的残障儿童回归社会、融入社会。小可是这爱心项目的首批定向帮扶对象之一。

对于当时八岁的小可而言，错过了接受人工耳蜗手术的最佳时机，正面临着手术难度高、当地医疗资源有限、手术时间紧迫等等挑战。在这关键时刻，福清市政府展现出了责任担当，为小可的手术开辟了绿色通道。在政府的全程支持下，小可最终在北京协和医院获得了及时、专业的治疗。福清市政府的积极作为，让爱跨越南北，在小可、福利院残障儿童乃至广大民众心间潺潺流淌。

然而，手术的成功只是第一步。现在小可能够听到声音，但还要从零开始学习认知声音，直到能够开口进行语言交流，这期间需要经过长期的专业康复训练给予支持。为此，奇富科技联系了福建省康复教育中心，为小可提供专业的康复训练，让她逐步去认知世界、表达自我，她每一次的进步都凝聚着汗水和泪水，也见证着爱与希望的力量。

小可的康复之路离不开福清市政府各部门的全力支持。在市政府的统筹协调下，金融局协调各方，确保康复资源及时到位；福清市民政局在政策上给予指导与支持，为项目的顺利实施提供有力支撑；社会福利中心更是积极配合，以实际行动为小可提供了全方位的照料和康复环境。正是在政企双方紧密合作与不懈努力下，形成了推动小可重获“新声”的强大合力。

“感恩新时代、共情三福地”爱心项目中，除了小可外，还有身患先天性心脏病的小燕，重度听障儿童福至，先天性小眼球症患者薛明等，奇富科技已经持续关爱了一年多，在成长陪伴中，奇富科技还润物细无声地传导积极正向的文化与价值理念，帮助孩子们培养自信，理解他人，感恩社会。

“守诚者心致远，善建者行无疆。”福清市政府与奇富科技用他们的真诚和善意，为孤残儿童打开了一扇扇通往外界的窗户。他们的善举改变了孩子们的命运，在社会中传递了爱与希望的力量。这份力量如同璀璨的星光，照亮了孩子们前行的道路，也温暖了很多人的心田。

展望未来，“感恩新时代 共情三福地”项目将继续承载感恩与责任的理念前行，为更多需要帮助的孩子送去关爱与温暖。在福清市政府的推动、奇富科技等爱心企业的积极参与，以及社会各界的共同努力下，相信越来越多的孤残儿童将走出阴霾，迎接色彩斑斓的未来。这份爱心与责任也将在新时代社会发展中绽放更加耀眼的光芒，照亮更多人前行之路。