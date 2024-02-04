新华社北京2月4日电 题：春节期间如何做好呼吸道疾病防治？国家卫健委回应关切

新华社记者李恒、董瑞丰

当前正值春节前返乡高峰，部分地区出现大范围持续性低温雨雪冰冻天气，呼吸道疾病感染风险加大。目前我国呼吸道疾病流行形势如何？怎么做好春节期间防控工作？重点人群如何防治？国家卫生健康委4日召开新闻发布会，对热点问题进行回应。

流感仍是当前呼吸道疾病感染的主要病原体

中国疾控中心病毒病所研究员陈操介绍，新冠病毒JN.1变异株已成为我国优势流行株，感染病例以轻型为主。随着春节前后人员跨区域流动和人群聚集增多等因素影响，预计新冠疫情将逐步上升。

监测数据显示，近期流感呈回落趋势，但仍是当前呼吸道疾病感染的主要病原体。专家研判认为，2月份我国将继续呈现多种呼吸道疾病交替或共同流行态势。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋表示，国家卫生健康委已专门就春节前后防控工作作出部署。各地将加强值班值守，保持备急状态。120急救热线要保证24小时畅通，做好急救转运。二级以上医院和基层医疗卫生机构发热门诊及诊室要应开尽开。急诊、儿科、呼吸科等重点科室要畅通绿色通道，安排好节日期间医疗服务保障。

春运出行加强健康防护

今天是2024年春运的第10天。交通运输部运输服务司副司长高博介绍，春运前9天，全社会跨区域人员流动量日均超过1.9亿人次，公众出行需求旺盛，交通运输运行总体平稳有序。

高博介绍，交通运输部严格做好客运场站、交通工具服务区的清洁消毒和通风换气；通过加密运营班次、延长运营时间、增开进出站和安检通道、晚点情况下提前通知等方式，最大限度减少旅客在场站内聚集；针对自驾出行人员，在客运场站、交通工具、服务区等场所动态播放春运平安出行温馨提示，引导公众科学佩戴口罩，做好自身健康第一责任人；持续做好交通运输一线从业人员健康监测工作；指导运输企业和医疗物资生产企业加强供需对接，充分保障春运期间医疗物资运输需求。

陈操建议春运期间有出行计划的公众，出行前密切关注传染病疫情动态和相关部门发布的防控信息提示，合理安排行程；乘坐公共交通工具、前往环境密闭或人员密集的公共场所时，科学佩戴口罩，及时洗手、消毒，做好手卫生；做好健康监测，若出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，建议暂缓出行，症状较重时及时就诊；合理安排作息，保证均衡营养，适量运动，提高自身免疫力。

重点人群呼吸道疾病防治要注意这些

老年人、儿童、严重慢性基础性疾病患者等是感染呼吸道疾病的重点人群。陈操表示，这类人群由于自身免疫力较弱，感染后更容易发展成重症，建议尽量减少前往人员密集场所。

中医在治疗季节性呼吸道疾病时如何发挥作用？广东省中医院院长张忠德表示，针对个体化治疗非常重要，首辨风寒风热，再辨是否夹燥、夹湿，最后再看体质是气虚、阳虚还是阴虚。如风寒感冒会出现怕风、怕冷、身体酸痛等症状，风热感冒会出现发热、喉咙痛等症状，根据南北方等地区不同进行合理调整用药。

合理的营养有助于呼吸道疾病住院患者快速恢复并提高对后续感染的抵抗力。北京协和医院临床营养科主任于康表示，不管是住院期还是康复期，患者食物尽可能细软，避免油腻刺激性食物。建议对患者进行临床监测时，还要注意营养状况和代谢水平监测等。

春节期间慢性病患者用药如何保障？上海市徐汇区斜土街道社区卫生服务中心全科主任医师朱兰介绍，当地社区卫生服务中心在节日期间开设门诊，通过官网等途径向社会公布开诊信息；家庭医生在节前为病情稳定的慢性病患者开具最长达12周的“长处方”；除少数特殊药品、针剂类和胰岛素等有特殊配送和储存要求的药品外，居民可通过互联网医院配药。

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