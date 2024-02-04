人民网北京2月4日电 （记者孙红丽）国家药监局近日发布通告，在2023年国家化妆品抽样检验工作中，经江西省药品检验检测研究院等单位检验，产品标签标示为江西知恩堂实业有限公司生产的御贝初宝宝夏季爽肤乳等3批次化妆品不符合规定，检出《化妆品安全技术规范（2015年版）》中规定的禁用原料。

其中，江西知恩堂实业有限公司提出样品真实性异议申请；经江西省药品监督管理局审查，被抽检不符合规定产品确为江西知恩堂实业有限公司生产。该企业提供虚假信息、隐瞒真实情况的行为属于《化妆品监督管理条例》规定的情节严重的情形，查实后将依法从重从严处罚。

具体来看，产品标签标示为江西知恩堂实业有限公司生产的御贝初宝宝夏季爽肤乳被检出不得添加的萘甲唑啉。

产品标签标示为广州柏文生物科技发展有限公司生产的虞美嫩净颜祛痘霜被检出不得添加的甲硝唑和克林霉素。（备注：广州柏文生物科技发展有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查，该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。）

产品标签标示为广州市雅鹏精细化工有限公司生产的玫欧丝奢华焕肤熬夜霜被检出不得添加的氟米松。（备注：广州市雅鹏精细化工有限公司提出样品真实性异议。经广东省药品监督管理局审查，该企业未生产或者进口过该批次抽检不符合规定产品。）

根据《化妆品监督管理条例》《化妆品生产经营监督管理办法》《化妆品抽样检验管理办法》，国家药监局要求江西、广东省药品监督管理部门对上述不符合规定化妆品涉及的备案人、生产企业依法立案调查，责令相关企业立即依法采取风险控制措施并自查整改。各省（区、市）药品监督管理部门责令相关化妆品经营者立即停止经营上述化妆品，依法调查其进货查验记录等情况，对违法产品进行追根溯源；发现违法行为的，依法严肃查处；涉嫌犯罪的，依法移送公安机关。

来源：国家药监局网站

(责编：孙红丽、吕骞)