健康城市蓝皮书发布：各地健康指标得到有效提升

1月30日，中国城市报中国健康城市研究院、中国医药卫生事业发展基金会、社会科学文献出版社、北京市经济社会发展研究院、北京健康城市建设促进会、北京健康城市建设研究中心共同发布了《健康城市蓝皮书：中国健康城市建设研究报告（2023）》《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2023）》。

《健康城市蓝皮书：中国健康城市建设研究报告（2023）》以2021年度和2022年度全国健康城市建设评价工作为切入点，通过分析参评城市指标数据的发展情况，构建健康城市指数，对参评城市进行综合评价。研究显示，“十四五”以来，各地以健康城市为抓手推进健康中国建设取得显著成绩，卫生健康、生态环境、水利、住建、农业农村、体育、教育、医保等多个部门的健康指标得到提升，人群健康素养和健康水平逐年稳步提升。各地积累了丰富建设经验，健康影响评估制度建设取得阶段性进展，但健康城市建设工作发展仍不平衡，还存在一些薄弱环节。

另外，本书围绕健康环境、健康社会、健康服务、健康文化、健康产业、健康人群六大领域，从城市环境建设、妇幼健康、婴幼儿照护、职业健康、养老健康、公立医院高质量发展、健康文化、健康传播等多个角度，对中国健康城市建设的进展、经验、问题进行全方位分析；同时，发掘和研究健康城市建设“样板市”的先进经验，分析和比较国内外健康城市建设各个领域的优势和异同，以期为“十四五”时期全面推进健康中国行动、落实健康中国建设提供借鉴和参考。

《健康城市蓝皮书：北京健康城市建设研究报告（2023）》以健康北京行动的开展情况为起点，分析总结健康北京行动的主要指标情况，人均期望寿命、孕产妇死亡率、婴儿死亡率等主要健康指标达到高收入国家水平。北京市居民健康素养水平稳步提高，从2012年的8.80%提升至2022年的40.5%，《北京市控制吸烟条例》实行以来，15岁以上成人吸烟率由2020年的20.3%降至2022年的19.9%，2022年，北京市空气质量优良天数比例达到78.4%，与去年基本持平，较2020年上升3.98个百分点，北京市城市人均公园绿地面积达到16.89平方米，经常参加体育锻炼人数比例达到50.18%，国民体质监测合格率已达到90%以上，各项指标总体向好。

另外，本书针对构建北京现代化交通体系、城市核心区水系保护、完善公共养老服务体系、推进食品安全协同监管、加强公共卫生应急管理、控制青少年吸烟、推动首都医药产业高质量发展等问题进行深入研究探讨，详细阐述了健康城市建设六大领域的发展现状，并对所取得的成果和经验进行了全方位、多角度的梳理总结。以期为北京市开展健康城市建设工作提供理论依据和决策参考，为持续深入推动首都高质量发展建言献策。