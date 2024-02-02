科技日报北京2月1日电 （记者张梦然）在1日出版的《自然》刊登的一篇评论文章中，法国古斯塔夫·鲁西研究所科学家指出，基于器官的癌症分类，如乳腺癌、肺癌或胰腺癌，亟待转变为以基于分子的方式进行分类。文中写道，“根据肿瘤分子特征进行癌症分类将使数百万人更快获得有效治疗。”

根据产生肿瘤的器官和肿瘤的发展对癌症进行分类的分歧越来越大，精准肿瘤学提倡用肿瘤和免疫细胞的分子谱指导治疗。

为说明该问题，研究人员以药物纳武利尤单抗为例。这种药靶向PD-L1蛋白的受体PD1，PD-L1蛋白能帮助癌细胞逃逸免疫系统的攻击。在临床试验中，决定该药物有效性的关键因素是肿瘤细胞是否高水平表达PD-L1。

研究人员指出，在10年左右的时间里，“PD-L1高表达肿瘤患者未能获得本来能帮助他们的相关药物”。这是因为按照传统定义的癌症类型，大部分药物未能开展临床试验。

改变癌症分类或能促进医疗教育和患者理解。文章认为，如果告诉患者导致癌症的生物学机制，他们就能更好地理解治疗依据。

文章总结道，除了帮助患者，改变癌症分类方式也是“迈向精准肿瘤学并进一步了解癌症生物学机制的第一步”。