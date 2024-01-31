机器人能以人类两倍的速度阅读盲文

科技日报北京1月30日电 （记者张梦然）英国剑桥大学研究人员开发了一种机器人传感器，结合人工智能技术，它可以接近人类读者两倍的速度阅读盲文。这一机器人原本并不是作为盲人辅助技术而开发的，但其高灵敏度使它成为开发机器手或假肢的理想模型。它的灵敏度甚至与人类指尖相当。研究结果发表在新一期《IEEE机器人与自动化快报》杂志上。

人类的指尖非常敏感，可帮助人们收集周围世界的相关信息。指尖可检测到材料质地的微小变化，或者帮助人们知道抓握物体时需要用多大的力。比如，捡起一个鸡蛋而不打破它，或者捡起一个保龄球而不掉落它，这些简单的行为，对机器人来说却十分困难。

盲文是机器人“指尖”的理想测试对象。这是因为阅读盲文需要高灵敏度，每个代表性字母图案中的点都非常接近。研究人员使用现成的传感器开发了一种机器人盲文阅读器，可更准确地复制人类的阅读行为。

现有的机器人盲文阅读器，一次只能读一个字母，但这不是人类的阅读方式。此次研发的机器人传感器，“指尖”上有一个摄像头，结合摄像头和传感器的信息就可进行精准快速读取。

团队开发了机器学习算法，以便机器人阅读器能够在传感器尝试识别字母之前对图像进行“去模糊”。他们在一组应用了假模糊的清晰盲文图像上训练了算法。在算法学会对字母进行去模糊处理后，他们使用计算机视觉模型来检测和分类每个字符。

一旦算法被合并，研究人员沿着一排盲文字符快速滑动阅读器进行测试。机器人盲文阅读器可以每分钟315个单词的速度阅读，准确度为87%，比人类盲文阅读快两倍，准确度也相近。

【总编辑圈点】

盲文是一种特殊的阅读和书写系统，它完全基于触觉。初学盲文的盲人，需要用指腹仔细触摸辨认，不能跳字，不能串行。它考验记忆能力、触觉敏感度，甚至还有耐心。不过，本文介绍的机器人不仅有“指尖”，还有“眼睛”。结合摄像头和传感器的信息，就能实现对盲文的精准快速读取；应用算法，机器也可以阅读被模糊处理的盲文。这一应用，可用来开发更好的盲文阅读器。当然，在小小凸点中都能大显身手的灵敏机器人，还能做更多事情。