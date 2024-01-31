加强麻醉学科能力建设 保障医疗质量和医疗安全

2024年1月19日至20日，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主办的麻醉学科临床能力规范化培训项目第一期培训班暨项目启动会在湖北省恩施州顺利召开，项目的启动旨在进一步加强麻醉学科能力建设和规范化培训，进一步提升麻醉医师诊疗水平，保证医疗质量和医疗安全。

国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平，恩施州人民政府副秘书长周德斌，湖北省医师协会会长张定宇，中华医学会麻醉学分会主任委员俞卫锋，国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专家委员会主任委员姚尚龙，恩施土家族苗族自治州中心医院党委书记杨祖旺，首都医科大学附属北京妇产医院麻醉科主任徐铭军，郑州大学第一附属医院麻醉科主任杨建军，复旦大学附属眼耳鼻喉科医院麻醉科主任李文献，安庆市立医院麻醉科主任王胜斌，恩施土家族苗族自治州中心医院副院长王在平等麻醉领域专家，以及来自恩施州麻醉、急诊、危急重症科的200余名医务人员参加了此次培训班。

恩施土家族苗族自治州中心医院党委书记杨祖旺，国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专家委员会主任委员姚尚龙，中华医学会麻醉学分会主任委员俞卫锋，恩施州人民政府副秘书长周德斌，国家卫生健康委能力建设和继续教育中心主任杨爱平等分别致辞。

据悉，国家卫生健康委能力建设和继续教育麻醉学专家委员会以及全国各地麻醉学科知名专家，通过理论授课、专题讨论、实操演示、操作练习四个环节围绕困难气道、紧急颈前气道、可视化技术在麻醉镇痛与危重急救的应用、神经阻滞麻醉与镇痛技术、超声技术教学演示、麻醉临床思维能力提升等内容带领参训学员进行扎实的学习。通过培训后，进一步规范了气管插管术的操作程序和技术要求，为提高危重患者抢救成功率提供了技术保障。