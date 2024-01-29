哪些症状提示孩子有可能患了肺炎？……权威解答来啦！

当孩子出现以下情况的时候，家长们要注意孩子是不是患有肺炎了。

首先，孩子出现持续高热，或者发热时间超过三天。咳嗽明显加重，或者咳嗽非常频繁，有一部分孩子可能还会伴有痰量的增加或者痰的颜色的改变，如痰变成黄色或者黄绿色。但如果孩子患的是支原体肺炎，常常以频繁的干咳为主，痰量并不多。

其次，孩子的呼吸频率加快，即与平时相比，孩子的呼吸明显急促，或者出现了喘息发憋的情况。有一些孩子尤其是低龄孩子可能会出现呼吸困难，主要表现在吸气的时候，孩子的鼻翼可能会出现一张一合的表现，我们叫鼻扇；有一部分孩子可能会在吸气的时候胸骨上出现凹陷，这都是呼吸困难的表现。情况严重的孩子可能还会出现口周青紫、脸色不好看等症状。部分年长的孩子可能会表述胸闷、胸痛、发憋，家长对此都要警惕。患儿的精神状态也有可能发生改变，比如有的孩子精神比较差、倦怠，总想睡觉；低龄的儿童出现烦燥、不容易安抚等。出现上述情况时，家长要警惕孩子患有肺炎。

最后，提醒家里有小婴儿的家长，尤其是三个月以下的小婴儿，他们在患肺炎的时候，可能并没有典型的咳嗽、发热症状，而仅仅表现为呼吸急促、呛奶、吃奶费力、吃奶困难或者频繁吐奶，有的时候可能会出现喘息发憋、脸色不好。出现以上症状和体征时，家长应及时带孩子到医院就诊。（北京儿童医院主任医师 王荃）

文字来源：国家卫生健康委新闻发布会