我国明确下阶段全面消除麻风危害目标

新华社北京1月28日电（记者顾天成）记者28日从国家疾控局获悉，近日，国家疾控局等12部门联合印发《全面消除麻风危害可持续发展规划（2024-2030年）》，明确到2030年，实现全国麻风患病率大于1/10万的县（市、区）数为0，麻风患者完成治疗时新发生2级畸残比为0，促进消灭麻风的目标早日在中国实现。

麻风是一种严重危害人类健康的慢性传染病，如不能早期发现和及时治疗，可导致局部皮肤损害，严重者甚至出现失明、面部畸形和手足残疾等。

一组数据显示，我国通过实施《全国消除麻风病危害规划（2011-2020年）》，全国已取得基本消除麻风危害的重要成果。截至2020年底，全国麻风患者数量明显减少，实现较2010年底下降50%以上、全国98%以上的县（市、区）麻风患病率控制在1/10万以下的规划目标。

根据新版规划，我国将根据麻风患病率数和本地新发麻风病例县（市、区）数等情况，将全国31个省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团划分为三类地区，进行分类指导、分类施策、统筹推进。其中，一类地区持续加大力度，全面推动攻坚，强化病例发现与治疗工作，阻断疾病传播；二类地区强化监测干预，防止波动反弹；三类地区做好监测预警，积极巩固成果，维持好消除危害的良好局面。

规划还从“规范病例管理，提高治疗效果”“强化畸残预防，促进全面康复”“加强健康教育，消除社会歧视”等6个重点领域，提出早期发现患者、致力精准治疗、预防新发畸残等主要任务。

国家疾控局发布的政策解读明确，下一步，国家疾控局将会同有关部门督促各地工作落实，并开展相应的阶段性和终期评估。