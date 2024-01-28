贵州省政协委员：聚焦养老服务 深耕银发经济

人口老龄化是中国未来很长一个时期需要面对的基本国情。随着老年人数量不断增加，养老服务需求越来越迫切，银发经济是新时代面临的机遇，这也成为贵州省两会上政协委员们关注的话题。

银发经济涵盖了养老服务、健康管理、医疗保健、休闲旅游等多个领域，其发展前景广阔。

民建贵州省委会建议，深耕银发经济，完善社区服务养老设施，加强居家、机构、社区养老主管部门之间的沟通协调，提高养老政策的协同性。

机构养老、社区养老、居家养老是目前三大主流养老方式。贵州省政协委员、民建贵州省委副主委、贵州中医药大学副校长周英代表民建贵州省委会发言时说：“老年人不喜欢离开自己熟悉的环境到陌生的地方去养老，社区养老既能让老人不离开熟悉的环境，也可以为居家老人提供生活照料、康复护理、医疗急救、文化娱乐等方面的服务，得到大家普遍欢迎和认可。”

民建贵州省委会通过调研发现，目前有限的养老服务资源不能实现有效统筹整合。有些老年活动室、日间照料中心由于基础设施混用，难以满足老年人日常生活需求。社区养老服务存在供给结构单一，缺少精细化、个性化服务等问题。

民建贵州省委会建议：健全多元协同协作机制。加强居家、机构、社区养老主管部门之间的沟通协调，提高养老政策的协同性。引进专业养老机构和服务提供商，鼓励和支持物业企业、公益性社会组织共同开展养老服务项目，缓解运营压力。

近年来，贵州省出台了有关社区养老的一系列政策文件，推动“15分钟养老服务圈”建设，补齐小区养老服务设施“短板”，不断织密社区养老服务网。2023年以来贵州进一步建立完善多层次养老保障体系、以居家社区为重点的养老服务体系、老年人健康医疗服务体系。

民盟贵州省委会在调研中发现，贵州省养老服务体系建设取得了积极成效，但供需结构性矛盾日渐突出。

大力推进城市社区嵌入式养老是贵州省2024年的工作目标之一。

民盟贵州省委会建议，加快建立多层次、多渠道养老服务供需体系。合理规划养老服务设施空间布局，以居家养老为重点，结合城镇老旧小区改造，同步开展社区环境和建筑内部无障碍设施等适老化改造。对于呼声较高的“医养结合”，可以通过毗邻建设、签约合作、打通老年就医绿色通道、两院一体等方式有序推进。

贵州省政协委员、民盟贵阳市委主委、贵阳市社会主义学院副院长蒋骞代表民盟贵州省委会发言时说，应鼓励社会力量参与提供基本养老服务，优先和重点保障经济困难的失能、高龄、无人照顾、孤寡等特殊困难老年人养老服务刚需。

民盟贵州省委会同时建议，在高端需求的市场化养老领域，应打造具有贵州特色的旅居养老产品，依托温泉资源、森林资源、中医药和民族医药资源以及独特的田园风光等建设具备适老化设施的酒店、客栈和民宿、提供集养生、理疗、休闲度假于一体的康养、医养服务。

针对养老服务领域专业技术人员和志愿服务团队建设问题，民盟贵州省委会建议通过培养管理人员、医务人员、护理人员、志愿者“四支队伍”，集智聚才支撑养老服务产业可持续发展。

民建贵州省委会则建议：通过政府购买服务等形式提高从业人员薪酬待遇，增加社会认可度，吸引更多人投身社区养老服务行业，同时加强志愿者服务团队建设，形成专业技术人员和志愿者服务团队相互补充、相互支撑的社区养老服务队伍。 (记者 杨茜)