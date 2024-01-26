防范火灾隐患于未“燃”

◎本报记者 陆成宽

眼下正值寒冬岁末，火灾进入高发期，特别是一些人员密集场所，一旦发生火灾，极易造成人员伤亡，需格外重视消防安全。

为什么冬季是火灾高发期？冬季火灾有什么特点？如何防范火灾隐患于未“燃”？对此，科技日报记者1月25日采访了相关专家。

冬季用火用电频繁，历来是火灾高发时段。“冬天寒冷干燥，物品含水量降低，遇火容易燃烧。同时，冬季居民用火、用电、用气大幅上升，而违规用电、用火不慎、燃气使用不当、吸烟、小孩玩火等都是诱发火灾的主要因素。再加上冬季又处于每年的首尾之际，企业赶工期、抢进度，超负荷生产也会致使火灾风险加剧。”北京市大兴区消防救援支队新闻宣传科负责人刘丙涛分析了冬季火灾高发的原因。

“冬季宾馆、酒店、网吧、商场等公共聚集场所容易发生火灾。”刘丙涛说，这些场所火灾隐患居多，易燃物质较多。另外，公共场所用电较多、线路老化、人员操作失误等也都容易造成短路起火。

值得注意的是，冬季的火灾大多发生在建筑物内，发生火灾后，人员疏散难度较大，烟气难以排出，极易造成伤亡。“冬天昼短夜长，一般情况下人们早睡晚起，容易导致火灾发现不及时、报警时间延误，加剧火灾损失。再加上冬季的大风天气也为火灾发生创造助氧和蔓延的有利条件，容易使火势蔓延扩大。”刘丙涛说。

“预防火灾最有效的途径，就是提高消防安全意识，落实消防安全主体责任，自觉加强防范，强化用火用电用气管理，及时消除火灾隐患。”刘丙涛强调。

在刘丙涛看来，不同场所防范火灾的重点应该有所不同。对于电影院等大型公共娱乐场所，刘丙涛认为，这些场所要按照规定对建筑消防设施进行维护保养，确保火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统以及应急广播和应急照明、安全疏散设施完好有效；休息厅、录像放映厅等室内应设置声音和视像警报，保证在火灾发生初期，将其画面和音响切换到应急广播和应急疏散指示状态。“这些场所防范火灾，做好教育培训、检查巡查和应急演练也至关重要。”刘丙涛说。

谨防火灾风险，安全生产须臾不可大意。工厂企业应强化防火检查巡查，及时消除火灾隐患，员工应参加消防安全培训，做到会报警、会灭火、会逃生；具有火灾危险性的特殊工种、重点岗位员工必须经过专业培训并持证上岗；确保安全出口、疏散通道和消防车通道畅通，严禁以任何形式占用、堵塞或封闭；生产车间、原料及成品库房禁止携带火种进入，禁止动用明火和吸烟。

针对冬季火灾特点，为有效避免家庭火灾事故，刘丙涛也给出了提醒：一是不要长时间使用大功率电器；二是不要让电器带“病”工作；三是不要疏忽对儿童的监护，防范儿童在家中玩火，引发火灾；四是不要在安全通道内摆放杂物；五是不要将电动自行车违规“进楼入户”，不能在建筑室内、疏散楼梯、走道和安全出口处停放和充电。