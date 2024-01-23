2024年全国中医药局长会议召开 部署7方面重点工作

人民网北京1月23日电 （陈子源）1月22日至23日，2024年全国中医药局长会议在北京召开。

会议指出，2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年。我国中医药系统深入推进中医药振兴发展重大工程，强化项目管理和资金投入，聚焦重点领域、重点环节实施一批重大项目。加快推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局，深化中医类国家医学中心、国家区域医疗中心建设，推进中西医协同“旗舰”医院、中医特色重点医院、县级中医医院建设，中医药服务能力和可及性明显增强。纵深推进中医药综合改革，国家中医药综合改革示范区建设形成一批成果，国家中医药传承创新发展试验区建设加快布局。中医药在新冠疫情防控和应对呼吸道疾病中发挥独特优势。实施中医药特色人才培养工程（岐黄工程），启动新时代西医学习中医优秀人才培养项目，首批岐黄学者通过验收且产出一批标志性成果。医教协同深化中医药教育改革取得新进展。加强科技创新平台和评价机制建设，完成中医治疗优势病种、中西医结合诊疗方案、适宜技术、疗效独特中药品种等遴选与发布，中药资源保护和产业发展政策供给切实强化。中医药对外交流合作和文化建设呈现新亮点，中医药影响力不断提升。

会议指出，2024年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。中医药系统以贯彻实施《中共中央 国务院关于促进中医药传承创新发展的意见》为主线，以深入实施中医药振兴发展重大工程为抓手，坚持守正创新，推进深化改革，强化统筹协同，狠抓内涵建设，发挥特色优势，加快推动中医药高质量发展。

一是统筹落实中央关于中医药的重大决策和服务区域协调发展战略，健全跨部门协调机制和专项调度机制，推进实施中医药振兴发展重大工程，力求在落地落实上取得最大效果。抢抓区域协调发展重大机遇，加快在促协同、建高地上出硬招实招，打造中医药高质量发展新增长极。

二是统筹优质资源提质扩容和补齐服务短板，大力加强中医优势专科建设，促进中医医疗机构发挥中医药特色优势，发挥叠加优势推进中西医结合工作，持续优化中医药服务供给、提升中医药服务质量、推动优质资源下沉，不断巩固、培育、放大优势，最大程度满足群众就医需求。

三是统筹促进中药质量提升和产业高质量发展，聚焦产出好药材、研发好中药、评价好疗效，强化统筹、协同发力，促进中药产业链价值链循环畅通，推进现代中药产业体系建设。

四是统筹中医药科技创新驱动和人才队伍建设，加快补齐中医药科技创新短板，完善中医药重大科研项目组织形式和管理机制，实施好岐黄工程，大力推进中医药教育改革，推进中医药人才分类评价体系建设，进一步强化中医药高质量发展的科技和人才支撑。

五是统筹中医药文化建设和对外交流合作，深入实施中医药文化弘扬工程，创新话语表达方式和载体表现形式，办好群众喜闻乐见的中医药文化传播活动，着眼于高标准落实元首会晤成果和政府间中医药合作协议，推动中医药高质量融入共建“一带一路”，为提升国家文化软实力和中华文化影响力注入更多中医药元素。

六是统筹深化中医药改革的重点突破和整体推进，把深化医改中医药工作作为改革重点，扎实推进国家中医药综合改革示范区建设，不断健全中医药法规，推进中医药数字化建设，促进中医药治理体系和治理能力现代化。

七是统筹中医药高质量发展和高水平安全，密切关注国内外环境变化和群众健康需求变化，强化预警研判，全力防范化解中医药领域各类风险隐患，坚决做到守土有责、守土尽责。