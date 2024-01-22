今年北京市将建百家区域养老服务中心

本报讯（记者 蒲长廷）昨日，北京市人力资源和社会保障局、北京市民政局“一把手”，做客“市民对话一把手”节目，围绕“促进高质量充分就业”、“完善养老服务体系”展开对话。北京市人力资源和社会保障局局长王清旺介绍，今年将帮助城镇就业困难人员就业不少于12万人。此外，在养老方面，今年将建立100家区域养老服务中心，实现中心城区全覆盖。

王清旺在节目中表示，去年人社局与教委等部门密切合作，根据北京地区院校的专业特点，有针对性组织企业进校园开展双选会、洽谈会，为毕业生提供全链条集成式的就业服务。目前，北京已经实现“零就业”家庭动态清零，今年的目标是帮助城镇就业困难人员就业不少于12万人。针对登记失业人员、“零就业”家庭等困难群体，继续实施单位招用补贴、灵活就业补贴等。对于难以通过市场形式就业的，各个区还开发了公益性岗位，兜牢就业的底线。

去年，本市出台《关于完善北京市养老服务体系的实施意见》等一系列政策，明确本市同步推进基本养老服务体系和市场化、社会化养老服务供给体系建设，构建以事业带动产业，以产业支撑事业，事业和产业协同发展的工作格局，重点打造具备养老服务、服务监管、老年食堂等多功能于一体的街道（乡镇）区域养老服务中心。今年1月1日，全市首家街道（乡镇）区域养老服务中心——紫竹院街道养老服务中心正式投入运营。养老服务中心的二层、三层提供托老护理服务，可以长住，也可以短托。房间内设置智能电器，发出语音指令就可自如控制房间内的灯光、窗帘。在床头处，还安装有体征监测系统，出现异常情况能实时通知护理人员。

“像这样的区域养老服务中心，我们今年的目标是建立100个，实现中心城区全覆盖。”北京市民政局局长徐志军表示，针对居家养老，将依托街道乡镇区域养老服务中心，整合辖区内养老机构和社区养老服务驿站资源，把专业养老服务送到老年人身边和床边。

据悉，2023年以来，本市在城六区招募近30家市场主体共同参与创新居家养老服务试点，目前72家点位全部完成挂牌工作，已实现核心区全覆盖、中心城区整体布局的工作目标。