中新健康丨“数智岐黄”中医药大模型上海面世

中新网上海1月19日电 在19日举行的“AI赋能下的未来药学产学研发展论坛暨华东师范大学药学学科发展大会”上，“数智岐黄”中医药大模型面世。

“数智岐黄”中医药大模型由华东师范大学、上海中医药大学、华东理工大学、海军军医大学、临港实验室、华润江中现代中药全国重点实验室联合开发。它以《黄帝内经》《伤寒杂病论》等著名中医典籍及1000多本古籍和中医药文献为核心数据基础，以高质量中医药知识图谱为知识宝库。知识宝库涵盖超过8万种方剂，超过2000种证候，超过9000种中药材，超过4万种中药成份，超过1.8万种靶点，超过2000种疾病。

“数智岐黄”中医药大模型采用预训练和微调并结合检索增强生成和插件调用等技术，通过方剂推荐、中药性质解读(包括：性味归经、功效与应用、药物组成、炮制方法等)、证候辅助诊断。

据介绍，“数智岐黄”中医药大模型可实现中医药领域知识智能问答、健康咨询、中医药知识图谱动态交互三大核心功能，助力中医药创新研究和人才培养、临床辅助诊疗和中医养生保健，推动中医药文化传承创新发展。

在AI浪潮席卷全球的时代下，生物医药产业作为创新驱动产业和国家战略性新兴产业，是AI落地的重要应用场景。当日论坛上，专家学者们围绕AI赋能下的未来药学产学研发展进行研讨。中国工程院院士、华东师范大学校长钱旭红说：“当前，以人工智能等为代表的新一代信息技术在药学领域的应用越来越广泛，极大地提升了新药研发的效率。然而，AI赋能未来药学，在药物研发上需要算法工程师和药学家、化学家的紧密合作。面向未来，我们更需要从现在开始就培养同时掌握人工智能技术和药物设计研发手段的复合型创新人才。这也是华东师大发展药学学科的核心理念和发展目标。”

据了解，华东师大药学学科从建设初始就把目标放在复合型药学人才培养上。依托学校药学、计算机科学、化学、生物学等学科优势，结合临港实验室的创新药物研究实力，华东师大药学学科围绕化学、基因、细胞、数字四类药物，重点发展人工智能药物设计、核酸及细胞药物、药物超限制造、数字药物等前沿技术，通过多学科的交叉融合，培养“全面而自由”的面向国际前沿和国家战略需求的高精尖缺“药学英才”，进而加强推进药物研究的产业转化，打造集人才培养、科学研究、产业转化为一体的未来药学学科。

未来，华东师大药学学科将充分发挥综合学科优势，努力打通学科壁垒，通过建立新的运行机制，形成新的文化氛围，努力建设成为面向国际前沿和国家战略需求的药物科学前沿基地和未来药学人才培养基地，培养德才兼备的高端交叉创新型药学人才。

当日“华东师大-大零号湾生物医药产学研联盟”正式成立。后续，学校将通过和相关区域企业建立博士后工作联盟、工程硕博士联合培养基地、校企联合实验室、共建研发转化平台等措施，进一步加强校企联合培养优秀药学人才，以此推动学校科研成果的落地转化。会上，华东师大还和十余家生物医药企业签订了合作协议。（记者 陈静）