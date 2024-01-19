默沙东中国荣膺“中国杰出雇主”称号

近日，杰出雇主调研机构（Top Employers Institute）颁布的“杰出雇主2024”榜单正式揭晓，默沙东中国以出色表现荣膺“中国杰出雇主”。这一奖项认可了默沙东中国在人才策略、工作环境、人才招聘、学习、福祉、多元化与包容性等领域所做出的领先策略和实践。

默沙东表示，公司一直在全球范围内拯救生命、改善生活，为攻克全球最为棘手的疾病带来药品和疫苗。成为“中国杰出雇主”，得益于默沙东130年来始终不变的企业愿景和目标。

长期以来，默沙东中国将“打造具有吸引力的工作场所”和“倡导Wow与多元、公平与包容（DE&I）的公司文化”视为公司战略的重要组成部分，助力公司获得业务的成功与组织的蓬勃发展。默沙东表示，公司始终深信人才的力量，致力于为员工构建卓越的平台，孕育有归属感的职场，持续投资员工发展，助力员工实现社会和自我价值，并以领先而卓有成效的创新实践，获得了广泛认可。

打造卓越领先的发展平台

默沙东致力于为员工创造领先的卓越平台和鼓励创新的环境，帮助员工取得职场成功。自1992年进入中国以来，中国始终是默沙东全球最重要的市场之一。过去十年，默沙东已将50+个创新药物、疫苗及新适应证和伴随诊断试剂带到中国，有超过1,700位科研及药品开发科学家在默沙东中国的研发中心为中国及全球业务提供支持。此外，默沙东植根中国，不断开拓本土创新平台及合作模式。脚踏实地的创新和强劲的产品管线，奠定了领先的市场地位和可靠的行业声誉。

践行正直诚信的使命价值

价值观的传承使得默沙东充满凝聚力。“药物是为人类而生产，不是为追求利润而制造的。”乔治·默克的这句名言激励着一代又一代的默沙东人。

从1989年向中国转让基因工程重组乙肝疫苗技术，到倾力应对全球新冠疫情，默沙东始终以患者为中心，秉持最高道德诚信标准和质量要求，以创新药物、疫苗以及动物保健产品，提升医疗服务可及性，提高全球健康水平。

在中国，默沙东积极践行企业社会责任，开展多个项目，如为实现零孕产妇死亡的“默沙东关爱母亲行动”，中国女性宫颈健康促进计划“贝壳行动”，以及中国狂犬病防治项目等。

默沙东认为，人才最值得珍视的特质，是拥有“增辉生命”的事业心。默沙东支持员工保持对生命的初心，为患者和社会带来积极影响的同时，也实现自我人生价值。无论任何职位，不同职能部门，默沙东员工在日常工作中都以拯救生命改善生活为使命。此外，每位员工一年可享有40个小时的志愿者假，公司鼓励员工以实际行动回馈社会，增辉生命。

营造有归属感的职场氛围

默沙东倡导“全面薪酬，多元福利，尽享关怀”的理念，为每位员工提供年年升级的Flex计划和丰富多样的带薪假期等，支持员工在默沙东完善的福利保障体系下愉快、高效地工作与生活。

与此同时，默沙东亦倡导多元、公平与包容的职场，以构建可持续性组织和激发组织韧性。通过定期的员工满意度调研和总裁圆桌讨论等方式，公司倾听每位员工的声音，鼓励多元观点。在默沙东中国，还有个十分特别的“小默社团”（EBRG-Employee Business Resource Groups），它由员工自发组织，致力于搭建开放的分享交流平台，鼓励员工提供文化相关见解，帮助推动公司的创新与多元发展。

作为一家对女性员工友好的公司，默沙东也十分关注女性员工的职业发展和身心健康。在中国，默沙东实现了高于60%的女性员工比例和女性管理者比例。

关注员工发展与成长

默沙东长期关注每位员工的个性化发展，助力打破固有定式，实现跨越式成长。通过覆盖所有员工的全面人才发展体系，不同职业阶段的员工都能获得定制化的个人发展计划，并获得相应发展资源。

此外，默沙东重视培养具有全球化视野的人才，发起了多项覆盖本土和全球的人才转岗实践，鼓励员工跨国家、跨地域、跨职能的内部发展和交流，帮助员工提升全球化趋势下所需的多元领导力。

植根中国30余年，默沙东作为中国医疗生态系统中值得信赖和领先的合作伙伴始终以高标准践行对员工、对患者、对社会的承诺。获得“中国杰出雇主”殊荣是一个新起点，默沙东将持续投入员工成长、提升员工福祉，创造更多可能。