海南：推动优质医疗资源逐级下沉乡村

10分钟在村卫生室完成远程心电诊断、半小时到镇卫生院用上CT机、24小时内能在县医院实现从诊断到进行血管瘤手术的医疗流程……近年来，随着海南推动优质医疗资源下沉，群众看病时间大为缩短，逐步实现“小病不出村、大病不出县”，基层百姓看病舒心又放心，对“家门口”医院的信任感有较大提升。

在海南省东方市感城镇感北村卫生室，村医陈志辉正在给村民进行检查，同时，在约40公里外，东方市人民医院的值班医生根据心电图给出了诊断意见。

“以前要到镇上或者市里做检查，时间长还来回折腾。”今年46岁的感北村村民杨勇时发心慌，在村卫生室坐10分钟就拿到了市医院的诊断结果。

目前，海南多地已实现各级机构病史数据互通，“村医要负责管理周边400余名慢性病患者，数据共享有利于进行居民健康和慢性病管理，尽早发现需要治疗的患者。”陈志辉说。

澄迈县的“三医联动”信息化改造正在提高居民就医效率，“医生可以通过‘三医助手’系统直接调阅三医电子健康档案，查阅以往就诊记录，实现检查检验结果互认及重复用药、医保事项等提醒，群众省时又省钱。”海南医学院第二附属医院澄迈分院党委书记邢隆说。

近年来，海南出台系列政策明确了推进优质医疗资源逐级下沉的目标和路径。在省级层面，将16个市县划为东中西3个片区，分别由3家省属三级公立医院托管和技术帮扶县级综合医院；在市县层面，通过紧密型公益性城市医疗集团和县域医共体建设，将优质医疗资源下沉到乡镇和村。

结对帮扶的“输血”模式，直接为患者节省了大量救治时间和费用。万宁市依托海南医学院第一附属医院建立覆盖全市的“15分钟急救圈”，成功抢救多名危重患者；海南医学院第二附属医院澄迈分院启用介入导管手术室，已进行约500台手术；东方市人民医院邀请上海市东方医院的专家进行胃肠疑难手术，为患者节约近一半手术费用；保亭黎族苗族自治县医疗集团依托三亚中心医院建设神经医学科，及时为患者进行血管瘤手术。

“通过传帮带，基层医护人员更加注重学习和多学科讨论，诊疗水平和精神面貌好多了。”海南省人民医院定安分院院长吴涛认为，优质医疗资源“下沉”，让更多基层群众受惠。