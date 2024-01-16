复杂的种植牙市场需要一份“种牙指南”

国家医保局日前发布公告表示，通过开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，目前国内口腔种植收费明显规范，患者负担减轻，口腔种植需求快速增长，市场规模持续扩大。国家医保局同时公布“承诺参与口腔种植价格治理医疗机构名单”等信息，方便患者查询。

这份承诺参与口腔种植价格治理医疗机构的名单，是送给患者的一份“种牙指南”。提供种植牙服务的医疗机构，并非全都参与了种植牙价格治理，参与价格治理的，要求遵守“原则上不超过某个价位”等规则，把种植牙价格控制在理想水平，而没有参与价格治理的，可能仍保持很高的价位。假如患者对此类信息不够了解，就可能走错医院进错门，享受不到种植牙大降价带来的好处。

当前种植牙市场比较复杂，出台这份名单正当其时。2023年1月，口腔种植体系统集中带量采购在四川开标，中选产品平均降价55%。这个号称“史上最难集采”获得成功殊为不易，因为种植牙价格构成十分复杂，不仅耗材贵，人工成本也很贵，并且耗材又分为种植体和牙冠等好几种，降价容易“按下葫芦浮起瓢”。

尤其是，种植牙市场化程度极高，占80%的市场份额由民营医疗机构占有。公立医疗机构实行政府定价，但民营医疗机构有自主定价权，因此只能鼓励支持而不能强制要求民营医疗机构选用集采中标产品和放弃自主定价权。再加上种植牙没有纳入医保报销，医保对种植牙市场的约束与引导缺乏力度。受这些因素影响，仍会有不少医院机构的种植牙保持高价位，形成低价与高价混杂的局面。公布这类信息，可以帮助患者分清上述两种情况。

但最好的“种牙指南”，是所有医疗机构都参与价格治理，并且所有种植牙都变得质优价廉。现在只是要求各地三级公立医院单颗常规种植牙的医疗服务收费原则上不超过4500元，种植体和牙冠执行集采价格，也有部分民营医疗机构参照这个标准执行。应该说，有照一日，当所有提供种植牙服务的医疗机构都参与价格治理之后，就不再需要带有“种牙指南”性质的类似信息发布。

种植牙从部分质优价廉到普遍质优价廉，关键要把握好市场走势。倘若只有少数医疗机构严格约束种植牙价格，多数医疗机构的高价位就会产生逆淘汰作用，不仅顶级人才会被吸走，而且参与集采耗材也会因为市场销量不大，企业保持低价的积极性受影响，从而导致价格难以持续维持低水平。相反，假如参与价格治理的医疗机构占绝大多数，剩下的医疗机构就会显得格外刺眼，患者更容易用脚投票，高价位将更加难以为继，从而形成种植牙价格普降的局面。

类似名单不仅具有帮助患者选择医疗机构的作用，对尚未参与口腔种植价格治理的医疗机构也可产生倒逼作用，进而引导种植牙市场一起向高质低价的方向走，让“种牙自由”时代早日到来。