2024无锡肺癌防治产业大会暨第一届肺癌防治周正式举办

1月13日，由无锡市人民政府指导，无锡市科学技术局和无锡市卫生健康委员会主办，无锡高新区管委会承办，阿斯利康中国协办的“2024无锡肺癌防治产业大会暨第一届肺癌防治周”在江苏省无锡市正式举办。会上，来自“政、产、学、研、医、投”领域的近千位生态圈嘉宾就肺癌的“筛、诊、治、管”数字化运用展开了讨论与分享，合力探索构建全新肺癌诊疗生态圈，共筑肺癌规范化防治新未来。

2024无锡肺癌防治产业大会暨第一届肺癌防治周启动仪式（受访者供图）

该大会以“合力致远，共筑肺癌规范化防治”为主题，旨在紧扣“健康中国行动”政策和产业发展趋势，建立“政产学研医投”六位一体平台，聚焦新时代背景下的肺癌防治需求，通过促进多方协作，共谋我国肺癌防治产业高质量发展路径。

重视肺癌的早诊早筛，早确诊、早治疗是有效提升肺癌患者治疗效果的重要方式。哈尔滨医科大学附属肿瘤医院胸外科主任徐世东说：“晚期肺癌通常会出现扩散、转移等问题。因其病情复杂，治疗难度也更大，从而导致了我国肺癌的死亡率居高不下，5年生存率则仅有5%左右。建议45岁以上肺癌高危人群, 尤其是长期吸烟、长期接触二手烟或厨房油烟、有慢性肺病或肺癌家族史的人群，定期每年进行一次低剂量螺旋CT筛查，以早期发现、早期治疗。”

肿瘤基因检测是癌症治疗的“指南针”，明确突变基因的状态是个体化精准诊疗中重要一环。通过肿瘤基因检测，可以明确肿瘤患者基因突变的靶点，进而有针对性地对患者使用靶向药物，达到预期的治疗效果。福建省肿瘤医院、胸部肿瘤内科亚专科主任林根建议：“目前我国肿瘤基因检测在大部分地区仍属自费项目，随着患者对肿瘤基因检测的需求不断上升，建议各方通过多层次医疗保障共同发力，为肿瘤患者提供规范化、标准化的肿瘤基因检测服务，真正做到可及、可负担，让更多患者在整个治疗周期中受益。”

随着医学进步和科学技术发展，肺癌治疗手段“百花齐放”。中山大学肿瘤防治中心、胸外科肺癌首席专家张兰军说：“早中期肺癌患者在术后进行规范的辅助治疗非常必要，通过使用有显著生存获益的早期辅助靶向药物，能够提高五年生存率。此外，为了提高手术切除的机会和改善患者的预后，越来越多的研究开始探索围术期治疗，即术前新辅助治疗到术后辅助治疗的围手术期全程靶向/免疫治疗模式，以助力患者实现‘早期治愈’的可能。”

此外，肺癌患者在治疗过程中会面临合并呼吸慢病的风险,“癌肺同治”的理念也随之出现。吉林大学第二医院、呼吸与危重症医学科主任王珂介绍说：“肺癌和呼吸慢病互为危险因素，肺癌患者中慢阻肺病的患病率约为40%至70%，而肺癌患者也容易合并间质性肺病、肺栓塞、肺感染等，需要多学科共同干预。因此要充分考虑共病兼治与癌肺同治，个体化、规范化选择肺癌的治疗手段，提升患者获益。”

“县域医疗机构是肺癌诊疗和管理的重要场所，承担了人群筛查、初诊、初疗、并发症综合评估处理、双向转诊等基本工作和重要职能，因此提升县域医疗机构肺癌规范化诊疗能力和同质化水平是改善肺癌预后结局的重要措施。”四川省都江堰市人民医院杜驰说：“随着‘千县工程’的开展，癌症防治网络得以完善和巩固，基层癌症防治意识和同质化水平得到提升，抗癌适宜技术普及和药物可及性增加，基层癌症防治事业必将蓬勃发展。让基层肿瘤患者一开始就得到规范和合理的诊疗，提高生存率和改善生活质量，是我们共同的心愿和目标。”

会上，“肺癌防治产业联盟”正式成立，旨在助力肺癌防治、规范化诊疗以及肺健康的全病程管理，共同推进肺癌领域创新技术的开发和普及，并助力行业建立肺癌标准化诊疗体系。此外，由江苏省内无锡、南京、苏州等11个城市及23家医院联合成立的“江苏呼吸介入联盟学院”也在大会上揭牌。