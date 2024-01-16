推进儿童医疗卫生服务高质量发展

不久前，在河南焦作市温县妇幼保健院新生儿科，护士为新生儿做护理。

徐宏星摄（新华社发）

本报北京电 （记者王美华）日前，国家卫健委会同有关部门发布《关于推进儿童医疗卫生服务高质量发展的意见》（简称《意见》）。

《意见》指出，到2025年，儿科医疗资源配置和服务均衡性逐步提高，每千名儿童拥有儿科执业（助理）医师数达到0.87人、床位数达到2.50张，儿童医疗卫生服务能力不断提升。到2035年，基本形成城乡均衡、协同高效的儿童医疗卫生服务体系，更好满足儿童医疗卫生服务需求。

建设高水平儿童医疗服务网络，完善以国家儿童医学中心和国家儿童区域医疗中心为引领，省市县级儿童医院、综合医院儿科、中医医院儿科、妇幼保健机构为主体的高水平儿童医疗服务网络。

提升儿童重大疾病诊疗和急危重症救治能力，健全儿童就诊高峰期应对预案。支持儿科领域前沿技术发展与转化，以临床需求为导向，重点解决出生缺陷、儿童罕见病和重大疾病防治等领域问题。

探索建立覆盖从出生至成年的完整发育周期的行为发育监测和健康管理体系。完善出生缺陷防治体系，加强出生缺陷筛查。围绕儿童体格生长监测、心理行为发育评估、眼保健和口腔保健等方面，强化儿童全周期保健服务。加强医疗卫生机构对托育服务机构的保健业务指导，增强学校、幼儿园的儿童常见病预防保健能力，针对儿童时期常见的“小眼镜”“小胖墩”、脊柱侧弯、心理行为异常、贫血、龋齿等健康问题，广泛开展科普教育，加强监测评估，推进早筛查、早诊断、早干预。加强对儿童慢病、肿瘤的早期筛查和健康管理。