加强中医医院儿科建设

宋 博制图（新华社发）

本报北京电 （记者熊建）为充分发挥中医药在保障儿童健康中的重要作用，国家中医药管理局日前发布通知，提出加快推动中医医院（含中西医结合医院、少数民族医医院，下同）儿科高质量发展，到2025年，实现全国三级中医医院、中西医结合医院儿科设置全覆盖，二级中医医院、中西医结合医院80%以上设置儿科，少数民族医医院结合实际设置儿科。

通知要求，中医医院儿科在医疗活动中应以提供中医药服务为主。二级中医医院应加强中医儿科专病门诊建设，三级中医医院应积极开展儿科亚专科分化。以小儿肺炎、哮喘、紫癜、遗尿、皮肤病、自闭症、抽动症、多动症、性早熟及生长发育迟缓等中医诊疗特色突出、疗效确切的儿科疾病为主攻方向，总结临床经验，优化诊疗方案。针对儿童青少年近视、肥胖、脊柱侧弯及心理性疾病，积极运用中医药适宜技术进行干预。

拓展绿色疗法，推广小儿外治适宜技术，是通知的另一项内容。中医医院儿科应在门诊设置小儿外治室，有条件的中医医院设置儿童中医综合治疗区。针对病因明确、中医特色突出、疗效确切的发热、咳嗽、鼻炎、食积、腹泻、遗尿等儿童常见病，推广应用小儿推拿、中药药浴、穴位贴敷等中医药适宜技术。

在加强中医儿科人才队伍建设方面，通知要求，在中医医院内部薪酬分配机制中向儿科倾斜，保障儿科医务人员收入不低于本单位同级别医务人员平均水平。搭建国家—省—市—县中医儿科建设交流平台，加强中医医院儿科医师及护理人员培训，培养一批中医思维牢、实践能力强、临床疗效好的中青年骨干人才。