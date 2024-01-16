今年国家和省级集采药品数至少达500个

徐 骏作（新华社发）

本报北京电 （记者熊建）记者从日前召开的全国医疗保障工作会议上获悉：2023年，全国医保工作取得新进展，在治理重复参保超1600万的同时，农村低收入人口和脱贫人口参保率稳定在99.9%以上，三重制度保障惠及群众门诊、住院就医超1.5亿人次、减负超1700亿元；职工医保基本建立普通门诊统筹，覆盖超40万家医药机构，年内报销人次超25亿、报销金额超2000亿元。

药耗集采工作持续推进。2023年内开展两批80种药品国家集采，平均降价57%。开展人工晶体和运动医学类耗材集采，平均降价70%。开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理，单颗种植牙整体费用从平均1.5万元降至6000—7000元左右，累计种植150万颗。

医保目录继续优化。新版目录内药品新增126种，总数达3088种，2023年协议期内谈判药惠及群众购药超2.1亿人次，叠加降价和医保报销，为患者减负超2000亿元。

异地就医便捷性大幅提高。跨省异地就医联网医药机构达到55万家、惠及群众就医1.3亿人次、减少群众垫付1536.7亿元。

在守好群众“救命钱”方面，2023年检查核查75万家医药机构，处理36.3万家，追回医保基金171.5亿元。

会议明确，2024年医保工作要坚定不移地走具有中国特色的医疗保障发展道路，研究健全参保长效激励约束机制，用制度保证连续缴费的群众受益，保障全民参保；巩固拓展医保脱贫攻坚成果，完善多层次医疗保障体系，更精准减轻大病患者医疗费用负担；推进医保数字化转型，推动更多医保公共服务事项线上办；推动集采“扩围提质”，开展新批次国家组织药品耗材集采，做好集采中选品种协议期满接续，实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。