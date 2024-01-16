紧密型县域医共体建设全面推进

本报北京1月15日电 （记者白剑峰）国家卫生健康委日前召开新闻发布会，介绍全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设有关情况。到2025年底，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体；到2027年底，紧密型县域医共体能够基本实现全覆盖。

国家卫生健康委基层司司长傅卫介绍，国家卫生健康委等部门近日印发《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》。紧密型县域医共体就是将县域内的县级医疗机构和基层的乡镇卫生院，通过建立一定的管理和运行机制，形成责任、管理、服务、利益等方面的共同体，以县带乡、以乡带村，形成梯次帮扶带动，让老百姓在家门口获得更高水平的医疗卫生服务。从2019年开始，国家卫生健康委启动紧密型县域医疗卫生共同体建设的试点工作，先后确定了山西、浙江、新疆3个试点省份，以及其他省份的县（市、区），一共828个试点县。

国家中医药局医政司副司长邢超说，在县域医共体建设中，将继续发挥中医药“简、便、验、廉”特色优势，积极推广应用中医药适宜技术。加强基层中医药适宜技术的整理筛选，从安全性、有效性、规范性、经济性和推广性出发，在全国范围内遴选适合基层使用的中医药适宜技术，组织编写基层中医药适宜技术指导手册。

《 人民日报 》（ 2024年01月16日 13 版）